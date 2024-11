Després de la broma, la realitat: Donald Tremp existeix, i és una criptomoneda inspirada en Trump

A diari SEGRE vam fer referència a la relació entre Donald Trump i la ciutat de Tremp . Utilitzant la ironia i aprofitant l’esdeveniment, aquest diari va aprofitar per parlar de la capital del Pallars Jussà. Una notícia que va caure en gràcia i de la que demés mitjans se’n van fer ressò, com RAC1 o Diari de Tarragona.

La curiositat del cas és que, en realitat, la relació entre Trump i Tremp és més real de la que ens podem pensar, i és que hi ha una criptomoneda de les anomenades meme que fan referència al president dels Estats Units, i es diu... Donald Tremp.

Donald Tremp és una criptomoneda que fa referència al controvertit president dels Estats Units, que ha demostrat ser quelcom més que una simple broma. Aquesta moneda digital, amb el símbol TREMP, va assolir un rècord històric a principis de juny, arribant a un màxim d'1,43 dòlars, abans de patir una caiguda significativa a finals d'estiu, baixant fins als 0,12 dòlars.

Durant la nit electoral als EUA, mentre les principals criptomonedes com Bitcoin van experimentar un creixement, TREMP va viure un desplom significatiu, registrant una caiguda del 31% un cop confirmada la victòria de Trump. Aquesta caiguda s'explica per l'estratègia coneguda com a "vendre la notícia", on els traders compren un actiu abans d'un esdeveniment important amb l'expectativa que el seu preu pujarà, per després vendre'l un cop es coneix el resultat, obtenint així un benefici.

Característiques de Donald Tremp

Com moltes altres criptomonedes, Donald Tremp es basa en la tecnologia blockchain, una cadena de blocs descentralitzada que registra totes les transaccions de manera segura i transparent. Tot i el seu component humorístic inicial, aquestes monedes poden acabar tenint un valor de mercat real si aconsegueixen una base d'usuaris prou gran, sovint a causa de l'especulació o d'una comunitat de seguidors fidel.

Volatilitat i riscos

Les criptomonedes inspirades en memes o figures públiques, com Donald Tremp, solen ser extremadament volàtils, amb el seu valor de mercat fluctuant significativament en poc temps. Invertir en aquestes monedes és altament especulatiu i comporta un alt risc, ja que els inversors poden patir grans pèrdues si la criptomoneda perd popularitat o es considera que no té un ús pràctic real. A més, com altres criptomonedes, Donald Tremp no està regulada per cap autoritat central, cosa que pot comportar riscos addicionals relacionats amb la seguretat i la legalitat de les transaccions.