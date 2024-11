Els dies festius a Lleida per a aquest pont de desembre

Publicat per Redacció Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Abans del final de l’any 2024, queden encara alguns dies festius i ponts que afecten tot el territori espanyol, per la qual cosa convé consultar el calendari laboral per saber quan i on és festiu.

Festius desembre 2024

Com es pot veure al calendari laboral oficial 2024, queden encara tres dies festius a nivell estatal, que s’apliquen en totes les comunitats autònomes d’Espanya, sense excepció, ja que no poden ser substituïts per altres festivitats pròpies. Són els següents:

Divendres 6 de desembre de 2024: Día de la Constitució Espanyola

Diumenge 8 de desembre de 2024: Día de la Immaculada Concepció

Dimecres 25 de desembre de 2024: Nadal

Finalment, abans que finalitzi l’any, hi ha un altre dia festiu a nivell de Catalunya, que celebra dimarts 26 de desembre el Día de Sant Esteve, per la qual cosa hi haurà un pont al desembre, juntament amb cap de setmana i el dia festiu nacional de Nadal, tal com es pot veure al calendari laboral oficial 2024.

Calendari laboral 2025

El Diari Oficial de Catalunya ha publicat l’ordre que estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2025. El nou calendari detalla les festivitats que seran d’aplicació en tota la comunitat.

Calendari de festes laborals a Catalunya per a 2025:

1 de gener, dimecres

6 de gener, dilluns

18 d’abril, divendres (Divendres Sant)

21 d’abril, dilluns (Dilluns de Pasqua)

1 de maig, dijous (Dia Internacional dels Treballadors)

24 de juny, dimarts ( Sant Joan )

) 15 d’agost, divendres ( Assumpció de la Verge )

) 11 de setembre, dijous ( Diada Nacional de Catalunya)

de Catalunya) 1 de novembre, dissabte (Tots Sants)

6 de desembre, dissabte (Dia de la Constitució)

8 de desembre, dilluns ( Immaculada Concepción )

) 25 de desembre, dijous (Nadal)

26 de desembre, divendres ( Sant Esteve )

) Al territori d’Aran, la festivitat de Sant Esteve del 26 de desembre se substituirà per la Festa d’Aran, que se celebrarà el 17 de juny, dimarts.

De les tretze festivitats esmentades, una d’elles tindrà caràcter recuperable, a elecció entre les següents dates: 6 de gener, 21 d’abril, 24 de juny o 26 de desembre. Les altres dotze seran de caràcter retribuït i no recuperable.

A més d’aquestes festes, cada ajuntament podrà fixar dos festes locals, retribuïdes i no recuperables, que complementaran el calendari oficial.