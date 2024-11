Fernando Simón torna a la primera línia per enfrontar l’amenaça sanitària després de la DANA

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

El reconegut epidemiòleg i director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, torna a l’acció davant dels riscos sanitaris derivats de les recents inundacions provocades per la DANA a la Comunitat Valenciana i altres zones afectades. El seu retorn va ser anunciat per la ministra de sanitat, Mónica García, qui va informar a través de xarxes socials que Simón i el CCAES estaran enfocats en la prevenció de possibles brots infecciosos vinculats a les aigües estancades en aquestes àrees, un risc latent després de les inundacions.

Encara que la Conselleria de Sanitat no ha identificat brots fins el moment, García va indicar que el perill persisteix i que "s’intensificaran els esforços per prevenir riscos abans que s’agreugin." Davant d’aquesta situació, el CCAES treballarà en conjunt amb altres institucions per enfortir el sistema de vigilància, actualitzar protocols i garantir la detecció primerenca de focus infecciosos. A aquests esforços també s’afegeixen la Direcció General de Salut Pública de la Generalitat Valenciana, l’Institut de Salut Carles III, i altres autoritats sanitàries nacionals.

Aquest retorn a l’escena pública marca un nou desafiament per a Fernando Simón, que durant la pandèmia de COVID-19 es va convertir en el rostre visible de la resposta sanitària a Espanya. Des del seu rol en el CCAES, Simón supervisarà els operatius per identificar i respondre als possibles focus infecciosos en les àrees més afectades.

Simón, qui ha mantingut un perfil baix des del seu cessament el 2020 per part del Consell General de Col·legis de Metges, torna ara a liderar una nova crisi sanitària. Aquest desplegament preventiu és crucial per evitar problemes de salut addicionals en les comunitats afectades, mentre el Govern intensifica els esforços per mitigar les conseqüències de les devastadores pluges.