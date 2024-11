Una parròquia de Lleida busca una furgoneta per portar material per als afectats per la dana a València

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La parròquia de Sant Llorenç de Lleida va fer una recollida de material de primera necessitat per a les persones afectades per la dana al País Valencià del 4 al 8 de novembre, però ara necessita una furgoneta per poder portar-lo fins a les zones afectades. Per iniciativa d’un jove de la parròquia, el Bernat, es va demanar a la ciutadania que aportés aigua, aliments imperibles, caixes, galetes, escombres, mànegues, mascaretes o guants, entre altres productes per retirar fang i runa.

També es va demanar la donació de botes d’aigua, tan necessàries per a les persones que estan treballant en aquests municipis, així com bolquers. Ara el Bernat espera trobar una furgoneta on càpiga el material i poder portar-lo a una fundació de València ciutat aquest dissabte 16 de novembre. Ja compta amb el conductor i, si no troba cap vehicle, en llogarà un, va informar ahir el bisbat de Lleida.