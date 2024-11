Els misteris de Mart arriben al col·legi de la mà de la missió Hypatia

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

“Hi ha vida a Mart?” Amb aquesta pregunta s’inicia el taller del projecte educatiu CatMart per analitzar si realment hi podria haver vida al planeta roig i donar visibilitat a les dones referents en la ciència. Una iniciativa didàctica que ahir va arribar als col·legis Marinada de Vilanova de Bellpuig i Els Til·lers d’Artesa de Lleida de la mà de Laia Ribas, de la tripulació Hypatia I, impulsora del projecte i investigadora de l’Institut de Ciències del Mar.

Ribas va explicar ahir a SEGRE que hi participen un total de 10 centres de tot Catalunya, als quals s’ha enviat una caixa que conté, a més de material didàctic i explicatiu, sorra marciana procedent del desert de Utah (EUA), on es va dur a terme la simulació de la tripulació Hypatia, en la qual va participar la lleidatana Carla Conejo.

Ribas va destacar l’interès que desperta entre els alumnes tot el que fa referència a Mart i que el projecte té com a principal objectiu despertar vocacions científiques des de la infància, sobretot entre les nenes. “Amb aquests projectes, com l’expedició d’Hypatia, volem mostrar-los que les dones, a més de cursar carreres científiques, també poden liderar projectes en aquests àmbits, malgrat que en l’actualitat, tal com demostren els estudis, són una xifra molt inferior a la dels homes a nivell mundial”, va destacar. Així mateix, també va recordar que falten dones líders en centres d’investigació i, a través de projectes com CatMart, “volem revertir-ho”.

En total, hi participaran prop d’un miler d’alumnes de tot Catalunya d’entre 6 i 12 anys de cicles Infantil, Mitjà i Superior de 10 centres educatius. Es preveu també que es faci a l’Escola Enric Farreny de Lleida. “És molt emocionant veure com es genera el fet de viure la ciència entre els alumnes amb aquest projecte”, va remarcar.

L’activitat de l’associació Hypatia Mars es porta a terme coincidint amb la Setmana de la Ciència.

Ja està llesta la segona missió simulada que ‘partirà’ al febrer

El projecte Hypatia va presentar el mes de març passat les nou dones de la segona missió simulada a Mart, que tindrà lloc del 2 al 15 de febrer del 2025. Es tracta d’una expedició en una estació al desert de Utah que recrea les característiques del planeta roig. La missió posa el focus en la divulgació i vol visibilitzar les dones científiques així com allunyar-se del model de treball “masculinitzat”. Amb aquesta nova expedició, el projecte es consolida i ja pensa en futures missions. La primera va tenir lloc l’abril de l’any passat.