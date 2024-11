Les dates clau del Black Friday per aprofitar vols barats i planificar els teus pròxims viatges

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La temporada del Black Friday s’ha convertit en una de les èpoques més esperades de l’any per als qui desitgen planificar els seus viatges amb tarifes reduïdes. Tant aerolínies com hotels i plataformes de serveis turístics ofereixen promocions exclusives que s’estenen més enllà del divendres negre, incloent jornades com el Bon Final|Finalitat, el Cyber Monday i el Travel Tuesday. Aquests dies són ideals per organitzar vacances, escapades o viatges de treball|feina amb descomptes que es projecten fins ben entrat el 2025.

1. Bon Final|Finalitat: Del 17 al 20 de novembre

El Bon Final|Finalitat, ja en marxa, és el punt d’inici d’aquesta temporada d’ofertes. Durant aquest esdeveniment, Iberia destaca amb descomptes de fins el 50% en vols comprats fins el 27 de novembre. Aquestes promocions cobreixen un ampli rang de dates, des del 17 de novembre de 2024 fins el 30 de maig de 2025, incloent períodes clau com les vacances nadalenques, els ponts festius i la Setmana Santa. Vueling també se suma a aquestes ofertes, amb tarifes des de tan sols 9,99 euros en vols fins juny de 2025, el que converteix a aquest esdeveniment en una gran oportunitat per als qui planifiquen amb anticipació.

2. Black Friday: 29 de novembre

El Black Friday és l’epicentre d’aquesta setmana de promocions. Celebrat l’últim divendres de novembre, aquest dia ofereix descomptes significatius en aerolínies com Air Europa, LATAM, Qatar Airways, EasyJet i Ryanair. També és un bon moment per aprofitar tarifes reduïdes en agències de viatges i plataformes intermediàries com Kiwi o Edreams, que solen afegir avantatges addicionals com|com a maletes gratuïtes o upgrades. Les ofertes del Black Friday inclouen vols nacionals i internacionals, paquets vacacionals i beneficis de fidelització, fent d’aquest dia una de les millors dates per tancar l’any amb un viatge planificat a preus imbatibles.

3. Cyber Monday: 2 de desembre

El Cyber Monday, que se celebra el dilluns posterior al Black Friday, amplia les ofertes amb un enfocament exclusiu en les compres online. Aquest dia, a més de prolongar algunes promocions de divendres, introdueix cupons i ofertes addicionals dissenyades per atreure els compradors digitals. Aerolínies, cadenes hoteleres i agències de viatges llancen descomptes únics que inclouen vols, trens, hotels, creuers i parcs temàtics. Per exemple, Viajes El Corte Anglès ha anunciat itineraris amb preus rebaixats i opcions flexibles per als qui busquen experiències completes i personalitzades.

4. Travel Tuesday: 3 de desembre

El Travel Tuesday, conegut com dimarts dels viatgers, tanca aquesta intensa setmana de descomptes i sol ser la jornada amb les ofertes més agressives al sector turístic. Durant aquest dia, els preus de vols i paquets turístics poden començar amb descomptes del 10% i arribar fins un 30% a mesura que avança la jornada. En anys anteriors, Iberia va oferir vols dins d’Espanya i Europa des de 30 euros, així com rutes als Estats Units per 160 euros, marcant un precedent de promocions que s’espera repetir o fins i tot superar aquest any.

Consells per aprofitar les ofertes

Monitora les plataformes de venda i les pàgines de les aerolínies: moltes ofertes es publiquen en franges horàries específiques.

Compara preus en diferents llocs web: les agències de viatges en línia com a Caiac, Skyscanner i Momondo solen agrupar promocions de diferents companyies.

Subscriu-te a newsletters: moltes aerolínies i hotels envien alertes exclusives per a subscriptors.

Sigues flexible amb les dates: com més oberta sigui la teua disponibilitat, major serà la possibilitat de trobar descomptes significatius.