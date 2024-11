Càncer de pulmó: Un tsunami que afecta l’economia, la salut mental i la qualitat de vida dels pacients

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Un alarmant 66,7% dels pacients europeus diagnosticats amb càncer de pulmó s'enfronten a serioses dificultats econòmiques com a resultat de les despeses associades a la malaltia, segons un informe recent elaborat per Lung Cancer Europe (LuCE). Aquest impacte financer no només afectan les seues butxaques, sinó que també té un "impacte negatiu molt directe en la salut mental", segons afirma Alfonso Aguarón Turrientes, de Coordinació de Polítiques Públiques de LuCE.

L’estudi, que va ser presentat durant el 9è Fòrum sobre Càncer de Pulmó organitzat per l’Associació Espanyola d’Afectats de Càncer de Pulmó (AEACaP) i la Fundació MÁS QUE IDEAS a Espanya, va revelar que el 73,5% dels pacients han hagut de fer front a despeses mèdiques, mentre que un 87,2% ha hagut de fer desemborsaments addicionals per qüestions no mèdiques com viatges, factures de subministraments domèstics o articles sanitaris personals.

Aquestes càrregues financeres han portat a una reducció dels ingressos de la casa per al 62,9% dels enquestats des del moment del diagnòstic, sent superior a un terç en la meitat dels casos. Com a conseqüència, el 45,7% declara tenir dificultats per pagar les despeses associades al càncer de pulmó i un 36,8% reconeix que té problemes per viure amb els seus ingressos actuals.

Impacte en la qualitat de vida

Més enllà de les xifres, aquests problemes financers estan afectant negativament la vida del 88,4% dels qui els pateixen. Els aspectes més destacats són l’impacte en la salut mental (67,5%), les activitats socials (59%) i l’autocura (26,5%).

María Ángeles Marín Rodríguez, vicepresidenta de AEACaP i pacient de càncer de pulmó, descriu el diagnòstic com un "tsunami que s'ho emporta tot", incloent-hi l’economia, la família, la salut i el món laboral. Ella mateixa va haver de deixar de treballar per recomanació mèdica.

A més de les despeses metges directes, Rodríguez ressalta els costos addicionals relacionats amb desplaçaments a l’hospital, menjars fora de casa i tractaments per als efectes secundaris que moltes vegades no estan coberts pel Sistema Nacional de Salut a Espanya. Encara que individualment aquestes despeses poden semblar menors, al llarg del temps poden suposar un desemborsament significatiu d’entre 100 i 200 euros mensuals, just quan els ingressos es veuen reduïts.

Falta de suport i recursos

Malgrat aquestes dificultats, un preocupant 39,2% dels participants en l’estudi afirma que no existeixen ajuts financers o subvencions per a persones amb càncer als seus països, i molts no han aconseguit rebre el suport necessari del sistema sanitari o els serveis socials. Les principals fonts de suport identificades són els éssers estimats (30,4%), el sistema de salut públic (21,6%) i els serveis socials (20,6%).

Rodríguez també destaca la necessitat d’un enfocament multidisciplinari que inclogui suport psicològic, fisioteràpia especialitzada per a pacients amb metàstasis òssies i assessorament nutricional, ja que molts d’aquests serveis no estan fàcilment disponibles o integrats al tractament del càncer de pulmó.

L’informe de Lung Cancer Europe posa de manifest l’impacte econòmic i emocional que el càncer de pulmó té en els pacients europeus. Amb dos terços enfrontant dificultats financeres i un impacte negatiu en la seua qualitat de vida, és evident la necessitat de més suport i recursos per a aquesta població vulnerable.

Des de despeses mèdiques i no metges fins la reducció d’ingressos i la falta d’ajuts, els pacients de càncer de pulmó s’enfronten a múltiples desafiaments que van més enllà de la salut física. L’accés a un enfocament multidisciplinari que inclogui suport psicològic, fisioteràpia especialitzada i assessorament nutricional és clau per millorar el seu benestar general.

Aquest estudi ressalta la importància d’abordar no només els aspectes mèdics del càncer de pulmó, sinó també les repercussions econòmiques i socials que té en la vida dels pacients. Es necessiten més investigacions i accions concretes per desenvolupar polítiques i programes de suport que alleugin la càrrega financera i millorin la qualitat de vida de les persones afectades per aquesta malaltia a Europa.

El càncer de pulmó és un dels tipus de càncer més comuns i letals a nivell mundial. Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), el 2020 es van diagnosticar aproximadament 2,2 milions de nous casos i es van registrar 1,8 milions de morts per aquesta malaltia.

A més del seu impacte en la salut, el càncer de pulmó també té un efecte significatiu en l’economia, tant a nivell individual com social. Els costos directes de l’atenció mèdica, combinats amb la pèrdua de productivitat i les despeses indirectes, suposen una càrrega financera substancial per als pacients, les seues famílies i els sistemes de salut.