Adeu X, hola Bluesky: així és la xarxa que ja ha conquerit 20 milions d’usuaris

Enmig de la controvèrsia que envolta a la xarxa social X, anteriorment coneguda com Twitter, una nova plataforma està guanyant terreny a passos gegantescos en el món digital. Es tracta de Bluesky, la xarxa social descentralitzada que ha arribat a la impressionant xifra de 20 milions d’usuaris en un temps rècord.

Segons va confirmar Jay Graber, responsable de la companyia, Bluesky va sumar un nou milió de comptes en les últimes 24 hores, portant el seu total d’usuaris als 20 milions. "Bluesky té ara 20 milions de persones!", va exclamar Graber en el seu compte. "Hem estat afegint més d’un milió d’usuaris al dia en els passats dies", va afegir, destacant el vertiginós creixement de la plataforma que amenaça de rivalitzar amb X.

Un creixement exponencial

L’augment d’usuaris a Bluesky ha estat notable en les últimes setmanes. Fa tan sols mes i mig, la xarxa tenia 6,18 milions d’usuaris, una xifra que es va disparar a 10,8 milions en tot just 30 dies. Dijous passat, Bluesky va arribar als 15 milions d’usuaris, i ara, amb prou feines uns dies després, ha superat la barrera dels 20 milions.

Aquest creixement exponencial sembla estar directament relacionat amb les polèmiques que envolten X i el seu actual propietari, l’empresari Elon Musk. Des que l’exmandatari republicà Donald Trump (2017-2021) es va imposar a la vicepresidenta dels EUA i candidata demòcrata, Kamala Harris, en les eleccions del passat 5 de novembre, l’èxode d’usuaris de X a Bluesky s’ha accelerat.

Controvèrsies a X i migració de celebritats

Usuaris i analistes han acusat Musk de convertir X en una màquina de desinformació en la qual campen al seu aire les fake news alhora que es promou ideologia d’extrema dreta. Aquesta situació ha portat nombroses celebritats i figures públiques a abandonar la plataforma i buscar alternatives com Bluesky.

Artistes de renom com Guillermo Del Toro, Barbra Streisand i Jamie Lee Curtis són alguns dels destacats noms que han passat de X a Bluesky en els últims dies. La revista especialitzada The Hollywood Reporter va llistar almenys 64 artistes de renom que recentment han deixat X a favor de Bluesky o que estan generant més contingut en aquesta última xarxa que en la que posseeix Musk.

Els orígens de Bluesky

Bluesky va ser iniciada el 2019 per Jack Dorsey, fundador de Twitter, com a part d’una investigació per crear una plataforma de comunicació descentralitzada. Dorsey va formar part del consell de direcció de Bluesky fins maig d’aquest any, deixant el projecte en mans d’un equip compromès amb els principis de llibertat i transparència a les xarxes socials.

La naturalesa descentralitzada de Bluesky busca evitar els problemes de censura i control de contingut que han afectat altres plataformes, oferint als usuaris més llibertat i privacitat en les seues interaccions en línia.

El futur de les xarxes socials

Amb el seu ràpid creixement i el seu enfocament innovador, Bluesky es perfila com un seriós competidor al món de les xarxes socials. Mentre plataformes establertes com X enfronten controvèrsies i pèrdua d’usuaris, Bluesky sembla estar atraient aquells que busquen una alternativa més transparent i descentralitzada.

El temps dirà si Bluesky aconseguirà mantenir el seu impuls i consolidar-se com una de les principals xarxes socials a nivell mundial, però sens dubte, el seu meteòric ascens ha captat l’atenció de milions d’usuaris a tot el planeta.