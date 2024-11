El 56% dels catalans gastaran més de 200 euros el Black Friday i la majoria aposta per donar suport al comerç local en aquestes dates

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Durant les últimes setmanes de novembre, la temporada de descomptes coneguda com a Black Friday i Cyber Monday marca l’inici d’un període de gran consum a Espanya. Els compradors aprofiten aquestes dates per optimitzar les seues compres nadalenques, aconseguir productes a millor preu i explorar alternatives sostenibles com el mercat de segona mà.

Segons una enquesta realitzada per Milanuncios i Appinio a 1.000 espanyols, el 56% dels catalans té previst gastar més de 200 euros durant el Black Friday, superant la mitjana estatal del 48%. De fet, el 27% dels enquestats a nivell estatal planeja invertir més de 300 euros en aquesta temporada d’ofertes.

Quant a les preferències generacionals, la Generació Z (nascuts entre 1994 i 2010) té pensat gastar entre 101 i 200 euros, mentre que la Generació X (nascuts entre 1969 i 1980) i els Millennials (nascuts entre 1981 i 1993) són els que més planegen invertir, amb una despesa prevista d’entre 201 i 300 euros, i més de 300 euros respectivament.

L’auge del comerç local i la segona mà

Malgrat que més de la meitat dels espanyols considera que les promocions de Black Friday eren millors en anys anteriors, la intenció de compra ha crescut un 2% respecte a l’any passat. El 86% de la població té previst aprofitar els descomptes, sent les categories de moda i complements (62%) i tecnologia (57%) les més populars.

Una tendència destacada és el suport al comerç local. El 84% dels espanyols estaria disposat a invertir més diners durant el Black Friday per afavorir els negocis de proximitat. A més, el mercat de segona mà està guanyant protagonisme com a alternativa sostenible, amb un 29% dels enquestats considerant aquesta opció.

Consum conscient i planificació de despeses

Més de la meitat dels espanyols admet haver comprat productes innecessaris durant el Black Friday en el passat, i el 32% ha recorregut a plataformes de segona mà per donar-los una nova vida. Aquest comportament reflecteix una creixent conscienciació sobre el consum responsable i sostenible.

Davant de la situació econòmica actual, 7 de cada 10 espanyols han reduït el seu consum en sectors com a moda (50%), lleure personal (44%) i hostaleria (39%) com forma d’estalvi previ a la temporada de descomptes. La Generació Z es mostra com la més previsora, retallant despeses principalment en moda.

L’estudi de Milanuncios i Appinio posa de manifest l’evolució del comportament dels consumidors espanyols durant el Black Friday. Mentre es manté l’interès per aprofitar les ofertes, s’observa una consciència més gran sobre el consum responsable i el suport al comerç local.

La segona mà emergeix com una alternativa sostenible i econòmica, reflectint un canvi de mentalitat cap a pràctiques més conscients. Així mateix, la planificació de despeses i l’estalvi previ a la temporada de descomptes demostren l’adaptació dels espanyols al context econòmic actual.

Amb el Black Friday com a punt de partida, s’espera que aquestes tendències de consum conscient i sostenible continuïn consolidant-se en el futur, impulsant un equilibri entre l’aprofitament de les ofertes i la presa de decisions responsables.