Així són els nous retrats de Felip VI i Letizia, obra de la reconeguda fotògrafa Annie Leibovitz

Els dos retrats dels Reis Felip VI i Letizia realitzats per la reconeguda fotògrafa nord-americana Annie Leibovitz ja es troben en exhibició al Banc d’Espanya, institució que va realitzar l’encàrrec. Aquestes obres mestres han aconseguit conjugar a la perfecció l’objectiu buscat: entroncar la tradició retratista espanyola de grans mestres com Goya o Velázquez amb la renovació que suposa la fotografia com a mitjà d’execució.

El resultat és un díptic que es complementa entre si, presentant una mateixa escena dividida en dos. En una imatge, el Rei apareix abillat amb l’uniforme de gala de l’Exèrcit de Terra, mentre que en l’altra, la Reina llueix un elegant vestit negre amb un xal fúcsia. Gràcies a la tècnica d’impressió en tela en lloc de paper fotogràfic, aquestes obres evoquen en l’espectador els retrats a l’oli d’èpoques passades, immortalitzats pels grans pintors de la història.

Un encàrrec amb requisits específics

L’elecció de Leibovitz com a autora d’aquests retrats no va ser casual. El Banc d’Espanya va iniciar l’octubre de 2022 un procés de selecció basat en una sèrie de requisits clau. Entre ells, es buscava incorporar la fotografia com a tècnica, optar per un artista estranger per internacionalitzar els fons de cara al futur, i sumar autores a la col·lecció, ja que fins el moment només comptava amb retrats firmats per Isabel Quintanilla i Carmen Laffón.

Segons destaca Yolanda Romero, conservadora de la Col·lecció del Banc d’Espanya, Leibovitz "complia àmpliament els requisits". A més, la fotògrafa havia manifestat el seu desig de retratar els Reis des que els va conèixer el 2013, quan encara eren prínceps, en ser guardonada amb el Príncep d’Astúries de Comunicació i Humanitats.

El procés creatiu darrere dels retrats

Una vegada seleccionada, Leibovitz va tenir total llibertat creativa per capturar l’essència dels monarques. De les centenars de preses realitzades durant una sessió d’aproximadament cinc hores el passat 7 de febrer, la fotògrafa va seleccionar personalment les imatges finals. També va ser ella que va escollir l’escenari: el Saló de Gasparini del Palau Reial, una sala d'heterogènia decoració on Carles III es vestia i rebia audiències reservades.

Leibovitz ha sabut unir magistralment la tradició retratista de Velázquez i altres pintors del Tribunal, estudiant meticulosament altres retrats de reis, amb la innovació que suposa la fotografia. Segons Romero, "ha creat una escena on qui mira assisteix també a l’esdeveniment".

Dos retrats contraposats i simbòlics

Els dos retrats presenten contrastos significatius. El del Rei, ubicat a l’esquerra, ho mostra en tota la sobrietat del seu càrrec, vestit amb uniforme militar, portant la banda blava de l’Ordre de Carles III, el Toisó d’Or i altres condecoracions. Està envoltat d’elements clàssics com una taula, un llum d’aranya, un espill i una porta oberta al fons. Durant la sessió, el monarca també va posar amb jaqué i frac, però l’autora va descartar ambdues opcions.

En contraposició, el retrat de la Reina la presenta irrompent en l’escena pel costat dret, il·luminada per la llum que arriba des d’una finestra lateral. Desproveïda de la simbologia pròpia del seu estatus, no porta ni la diadema ni la banda de Carles III. Com a úniques joies, llueix el collaret de botons que Alfons XIII va regalar a la reina Victoria Eugenia quan encara era la seua promesa, dos arracades a joc, i el seu anell favorit, regal de les seues filles.

L’exposició "La tirania de Cronos "

Els retrats dels Reis, els de més format realitzats fins ara per Leibovitz, formen part de l’exposició "La tirania de Cronos" a la seu del Banc d’Espanya. Aquesta mostra reuneix més de 50 obres de 24 artistes o col·lectius artístics, incloent tapissos, pintures, escultures, fotografies i rellotges, tenint el temps com a fil conductor.

Els monarques han expressat el seu desig de visitar l’exposició i veure els seus retrats, tot i que encara no hi ha data prevista. Des del Banc d’Espanya esperen que puguin coincidir amb Leibovitz, que també planeja viatjar a Espanya abans de finals de març, quan conclourà la mostra.

Els detalls

El Banc d’Espanya ha pagat 137.000 euros per ambdós retrats, als quals se sumeixin 97.000 euros pel retrat de l’anterior governador Pablo Hernández de Cos, que també s’incorporarà a la col·lecció i s’exhibeix en aquesta exposició.

"La tirania de Cronos" romandrà oberta al públic a la sala d’exposicions de la seu de Cibeles del Banco d’Espanya des del 27 de novembre fins el 29 de març de 2025, de dimarts a dissabte, de 11:00 a 14:00 hores i de 16:00 a 20:00 hores. L’entrada és gratuïta, prèvia reserva d’invitacions.

Una vegada conclosa l’exposició, els retrats dels Reis s’exposaran de forma permanent a la sala del Consell de Govern del Banc d’Espanya, afegint-se així a la històrica galeria de retrats oficials de la institució, que inclou obres de grans mestres com Goya, Madrazo o Sorolla.