Les ràdios musicals hauran de programar en català el 25% de les cançons que emetin a partir de l’1 de gener de 2026

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ha pres l’acord de posar data de caducitat a les adaptacions específiques que tenen les ràdios musicals que emeten a Catalunya, de manera que, a partir de l’1 de gener de 2026, hauran de programar el 25% de música cantada en llengua catalana, tal com disposa la Llei de política lingüística. Els prestadors tenen un any d’adaptació durant el qual ja hauran d’incrementar la quota acostant-la al 25%, que hauran de complir a partir de l’1 de gener de 2026. La decisió s’ha pres, per unanimitat, en el Ple celebrat dimecres a Amposta.

L’acord preveu un període transitori d’un any, el 2025, durant el qual cada emissora haurà d’augmentar proporcionalment la seva programació de música en català, depenent de les adaptacions específiques que tenien reconegudes, fins assolir el 25% esmentat l’1 de gener del 2026. En aquest sentit, es fixen uns percentatges transitoris per a cada prestador, que seran vigents durant tot el 2025. L’acord ha estat pres arran de l’arribada al CAC de les preceptives sol·licituds de renovació de les adaptacions específiques per part dels prestadors que en gaudien fins ara.

En la resolució adoptada, el Ple del CAC constata “el creixement de la producció de música cantada en català, professionalitzada i diversificada en estils i gèneres, que ha de garantir una presència adequada de cançons produïdes per artistes catalans en la programació de música cantada dels prestadors de serveis de comunicació audiovisual i que, com a mínim, el 25% siguin interpretades en 2 llengua catalana o en aranès”. En el transcurs del Ple, els consellers van destacar la feina feta fins ara per les ràdios musicals en la promoció de la música cantada en català.

Les obligacions respecte de l’emissió de música cantada en català les fixen la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya. En concret, la Llei de política lingüística estableix que els prestadors de serveis de ràdio han de garantir que en la programació de música cantada hi hagi una presència adequada de cançons produïdes per artistes catalans i que, com a mínim, el 25% siguin interpretades en llengua catalana o en aranès.

Tanmateix, la Instrucció general permet que els prestadors de serveis de ràdio de gestió privada amb programació especialitzada en música en un 75% del total de la seva programació puguin gaudir d’adaptacions específiques pel que fa a l’obligació legal d’emetre aquest 25% de música cantada en català (o aranès). Fins ara, aquestes adaptacions rebaixaven la quota i fixaven valors que anaven del 20% al 2%.

El CAC ha recordat que va aprovar la primera instrucció sobre aquesta matèria l’any 2004 i la va modificar posteriorment, l’any 2007, per bé que el 2018 en va actualitzar aspectes puntuals referits a la periodificació dels temps analitzats. El preàmbul de la instrucció assenyala que, atesa la naturalesa, l’impacte i la dimensió del sector al qual s’adreça la instrucció general, aquest text normatiu no pot tenir un caràcter inamovible i que, en conseqüència, cal realitzar-ne revisions periòdiques.

El Consell ha explicat, a través d’un comunicat, ha pres aquesta decisió després de recopilar les opinions del sector de la producció musical i del sector audiovisual de cara a actualitzar la situació de la llengua i cultura catalanes, i especialment de la música cantada en català o en aranès. Amb aquest objectiu, el 9 d’octubre de 2023 es va iniciar una sèrie de compareixences de persones expertes, d’entitats, d’institucions i de prestadors de ràdio per rebre les seves opinions i consideracions en relació amb la presència de la llengua i la cultura catalanes i de l’aranès en els mitjans de comunicació i, singularment, sobre la música cantada en català i en aranès.

Es van fer 21 sessions amb un total de 39 compareixents durant quatre mesos, fins al febrer del 2024. Un cop realitzada la sèrie de contactes, el Consell ha adoptat l’acord tenint en compte aquestes compareixences, així com altres consideracions tècniques i estudis i anàlisis de seguiment de les emissions musicals dels prestadors.