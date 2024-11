Viatjaràs aquest pont? No et perdis els descomptes d’agències de viatges i turoperadors que s’afegeixen al 'Black Friday'

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Black Friday aterra aquest divendres a Espanya i representa una oportunitat ideal perquè els agents de viatges potenciïn les seues reserves i promocionin ofertes anticipades amb descomptes molt interessants per a les pròximes vacances. A més, aquesta jornada serà seguida pel Cyber Monday, que també portarà atractives ofertes i que servirà de punt de partida per a la pròxima campanya de Nadal.

Viajes El Corte Inglés es suma a aquesta campanya amb grans descomptes de fins al 70% i promocions exclusives en hotels, transport aeri, viatges per Europa, grans viatges i creuers. Més de 100 productes estan rebaixats fins a l’1 de desembre, tant en les agències de viatge com al web de Viajes El Corte Inglés.

Per la seua part, l’agència de viatges online Logitravel fa ofertes en destinacions nacionals i internacionals, creuers i escapades temàtiques, amb descomptes de fins al 30%. La campanya està activa des del 22 de novembre, amb una prevenda exclusiva per a clients, i estarà disponible al públic general fins al 2 de desembre.

Ofertes exclusives dels membres de Travelance

Els membres del hub turístic Travelance, Europamundo, Coming2 i Soltour, també impulsen el turisme amb ofertes exclusives per a aquesta campanya.

Soltour incorpora fins un 35% de descompte per venda anticipada en viatges per a 2025, permetent als viatgers assegurar les seues vacances a preus reduïts, a més d’oferir una rebaixa addicional de fins 200 euros per persona. Aquesta promoció estarà vigent fins al 4 de desembre.

Europamundo, especialitzat en circuits amb autobús, ofereix descomptes del 10% al 20% durant la seua campanya de 'Black Week'. Després d’assolir vendes de 150.000 euros el 2023, la companyia espera duplicar les vendes durant la campanya d’aquest any, impulsada per escapades a destinacions emblemàtiques com els mercadillos nadalencs i destinacions exòtiques com Emirats Àrabs, Qatar i l’Aràbia Saudita.

Coming2 s’enfoca en una estratègia amb ofertes que inclouen beneficis com un passatger gratis per cada 15 pagats, dos passatgers gratis per a grups de 31 a 50 persones, i tres passatgers gratis a partir de 51. A més, disposa de descomptes de fins a un 33% en reserves individuals, amb campanyes actives des de principis de novembre fins mitjans de desembre.

TUI Spain i Expedia s’uneixen a l’ ona|onada de descomptes

TUI Spain, part de TUI Group, presenta les 'Blue Weeks', una campanya que substitueix el tradicional 'Black Friday'. Fins al dilluns 2 de desembre, els espanyols podran disfrutar d’un descompte del 7% en tota la programació de viatges per a 2025, oferint opcions per a tota mena de clients, des de parelles fins a famílies.

Expedia Group ha anunciat l’esdeveniment més gran de descomptes de l’any per al programa d’afiliats, Expedia TAAP, amb tarifes negociades que asseguren accedir a un mínim d’un 30% de descompte en milers d’hotels a tot el món. Aquestes ofertes de 'Black Friday' s’apliquen a les reserves realitzades fins al 4 de desembre i són vàlides per a viatges fins al 15 de desembre de 2025.

El 'Black Friday' i el 'Cyber Monday' s’han convertit en dates clau per al sector turístic, ja que molts viatgers aprofiten aquestes promocions per planificar i reservar les seues vacances amb temps. Les agències de viatges i plataformes online competeixen per oferir els millors descomptes i paquets atractius per captar l’atenció dels consumidors.

El 'Black Friday' és un esdeveniment d’origen nord-americà que s’ha estès a nivell global, incloent Espanya. Al sector turístic, aquesta data s’ha convertit en una oportunitat perquè les agències de viatges i plataformes online ofereixin descomptes i promocions especials en paquets vacacionals, vols, hotels i altres serveis relacionats amb els viatges.

Durant aquesta època, molts espanyols aprofiten per planificar i reservar les seues vacances amb temps, buscant les millors ofertes i destinacions atractives. Les empreses del sector competeixen per captar l’atenció dels consumidors, oferint descomptes significatius i beneficis addicionals.

El 'Black Friday' i el 'Cyber Monday' han adquirit gran rellevància al sector turístic espanyol, ja que contribueixen a impulsar les vendes i la reactivació econòmica en un moment crucial després de l’impacte de la pandèmia. Aquestes campanyes no només beneficien als viatgers, sinó que també ajuden les empreses turístiques a generar ingressos i mantenir l’activitat en un entorn desafiador.