Aquests són els mercats i fires de Nadal a Lleida i comarques: dates, horaris i detalls

Aquest Nadal, Lleida i comarques es transformen en un gran aparador de màgia i tradició amb el retorn de les seves tradicionals fires i mercats nadalencs, esdeveniments que omplen diverses poblacions amb una gran varietat d’activitats per a tots els gustos. Des de parades d'artesania i decoració fins a propostes per a regals originals, els mercats de Nadal ja s'han consolidat com una cita imprescindible per als veïns i visitants que volen gaudir de l'esperit nadalenc. A continuació, es detallen algunes de les propostes més destacades:

Mercats per a tots els gustos a Lleida capital

Aquest Nadal, Lleida es vesteix de festa amb el retorn de les tradicionals fires i mercats nadalencs, organitzats per la Regidoria de Consum, Comerç, Mercats i Participació de La Paeria. Aquestes activitats omplen diversos punts de la ciutat amb propostes artesanals, decoracions nadalenques i idees per a regals. Uns mercats que s’han consolidat com una cita imprescindible per als veïns i visitants de Lleida, oferint una combinació perfecta de tradició, artesania i esperit nadalenc.

Mercat de Santa Llúcia:

Del 5 al 24 de desembre, el Pati de les Comèdies acull el Mercat de Santa Llúcia, un espai on trobar arbres de Nadal, figuretes per al pessebre i altres complements típics de les festes.

Mercat de Nadal:

Del 5 de desembre al 5 de gener, la Plaça de la Catedral, el Pati de les Comèdies i Vila de Foix seran escenari del Mercat de Nadal, amb parades d'artesania, regals, roba i complements, perfectes per a tots els gustos.

Mercat de les Idees:

Els dies 21 i 22 de desembre, la Plaça Ricard Viñes es converteix en un punt de trobada per als qui cerquen regals originals i creatius al Mercat de les Idees.

Mercat de Nadal a la Seu d'Urgell

La Seu d'Urgell acull, un any més, el tradicional Mercat de Nadal, que s'instal·la a la ciutat com a part de les Festes de Nadal. Aquesta edició compta amb una àmplia oferta de parades d'artesania, moda, complements, decoració i productes alimentaris, on els visitants podran trobar regals i detalls especials per a les festes.

Com a novetat d'aquest any, el mercat es complementa amb la circulació d'un trenet nadalenc que recorrerà els carrers de la ciutat, oferint una activitat divertida per als més petits.

El Mercat de Nadal obrirà els seus espais de divendres 6 a diumenge 8 de desembre, amb els següents horaris:

Divendres i dissabte: de 10:00 a 14:00 h i de 15:30 a 21:00 h

Diumenge: de 10:00 a 14:00 h i de 15:30 a 20:00 h

Bellpuig rep Sant Nicolau

Bellpuig acull el divendres 6 de desembre una nova edició del Mercat de Sant Nicolau, una cita imprescindibles per a les famílies que busquen immersió en l'esperit nadalenc. El mercat ofereix una àmplia varietat de parades amb productes típics de Nadal i de proximitat, a més de comptar amb diverses activitats per a tots els públics.

L'esdeveniment començarà a les 10:00h i s'allargarà fins a les 19:00h amb un horari dividit en dues franges: de 10:00 a 14:00h i de 16:30 a 19:00h. Entre les activitats destacades hi ha un contacontes teatralitzat del Mag Galderic a les 12:00h, i activitats infantils de 16:30 a 18:30h. A les 17:00h, els assistents podran gaudir d'un concert a càrrec dels Vermouth Flames, i a les 17:45h tindrà lloc la tradicional encesa de les llums de Nadal.

Mercat de Santa Llúcia a Balaguer

El tradicional Mercat de Santa Llúcia – Fira dels Alls tindrà lloc a Balaguer el dissabte 7 de desembre. Les parades s’ubicaran als carrers i places del Centre Històric, obertes de 9.30 hores a 20.30 hores, i oferiran productes artesanals i gastronòmics típics de la zona.

El mercat comptarà amb nombroses activitats familiars, com tallers infantils de decoració de galetes i manualitats, i la presentació de la nova geganta de Balaguer, la Modista, que ballarà amb Tonet i Bepeta. També s’organitzaran demostracions culinàries, com l’elaboració de sopa d’alls i allioli, i un taller per descobrir les nyàmeres a càrrec de la Fundació Marguerida de Montferrat.

La jornada es tancarà amb l’arribada de les patgesses Albaflor, Dolldargent i Ditsdeseda, que recorreran els carrers de Balaguer acompanyades pel grup Swing Engine fins a la plaça del Pou, on seran rebudes per l’alcaldessa Lorena González.

Mercat de Nadal de Cervera

El tradicional Mercat de Nadal de Cervera se celebrarà el 7 de desembre amb horari de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores. El mercat reunirà més de 30 parades en un recorregut d'uns 500 metres, des de la plaça Santa Anna fins al carrer Major. També s’hi afegiran més de 10 estands de la Fira d’Entitats de la ciutat. L’horari serà de 10 a 14 h i de 16 a 20 h, amb productes i activitats per a tots els gustos.

Fira de Nadal a la Pobla de Segur

La Pobla de Segur dona el tret de sortida a les festes nadalenques amb una nova edició de la seva Fira de Nadal el 7 de desembre. Aquest mercat tradicional reuneix una àmplia varietat de parades amb productes de proximitat, com formatges, embotits i artesania en cuir, entre d'altres. Els visitants podran gaudir d'un ambient festiu mentre descobreixen els productes locals i artesans de la zona.

La fira serà d'entrada lliure i gratuïta, i tindrà lloc en el marc de les festes nadalenques organitzades per l'Ajuntament de La Pobla de Segur. Per més detalls del programa d'activitats, es pot consultar a través del portal oficial de l'Ajuntament.

La Festa del Tió, a Solsona

En el marc de les Festes de Nadal de Solsona, arriba una nova edició del Tió Fest, per gaudir d'una tarda amb tapes delicioses, vins de cellers locals, cervesa artesana i música en directe amb La Banda del Pagès de Matamargó. Organitzat pel Gremi d'Hostaleria del Solsonès, el Tio Fest tindrà lloc el dissabte 7 de desembre de 10 a 20h.

Mercat de Nadal d'Agramunt

Agramunt dóna la benvinguda a la temporada nadalenca amb una nova edició del seu Mercat de Nadal el diumenge 8 de desembre, un esdeveniment que omple el centre històric del municipi amb parades d’artesania, pessebres, tions i complements nadalencs. Els visitants podran gaudir de l’amplia oferta de productes artesanals i alimentaris, així com d’activitats especials per a grans i petits.

El programa de la jornada inclou una xocolatada popular a les 11:00h, acompanyada per l’actuació dels Tabalers de l’Espetec. A les 12:00h, l’espectacle ‘M'he portat bé’ de la Cia. La Pantomima es representarà a la sala de plens de l’Ajuntament, seguit per un conta-contes a les 16:30h. A les 18:00h, la fira culminarà amb l’encesa de l'arbre de Nadal, i els escolars d’Agramunt faran una cantada de nadales acompanyats per l’EMMA.

L’esdeveniment és d’entrada lliure i gratuïta, i està organitzat per l’Ajuntament d'Agramunt. Un dia ple de màgia, tradició i bon ambient nadalenc per a tota la família.

Tàrrega transforma la seva Fira d'Artistes en el Mercat de Nadal

La ciutat celebra enguany la 25a edició de la seva Fira d'Artistes amb un format renovat com a Mercat de Nadal, que tindrà lloc del 13 al 15 de desembre. El Mercat de Nadal inclourà també el GastroNadal a la plaça Major, on negocis locals oferiran plats típics, així com activitats infantils a la plaça dels Àlbers i un espai dedicat a la pintura, l'escultura i l'artesania als carrers principals. A més, els visitants podran gaudir de tallers, showcookings i actuacions musicals, com les nadales del Cor Galindaina i un espectacle aeri com a cloenda. També hi haurà servei de cangur per a les famílies, amb diverses activitats paral·leles i tastos gastronòmics.

Mercat de Santa Llúcia a Mollerussa

El Mercat de Santa Llúcia torna a la plaça de l'Ajuntament de Mollerussa el pròxim 14 de desembre de 10 del matí a vuit de la tarda, i s'amplia pels carrers de la Vilaclosa i Jacint Verdaguer. Aquest mercat ofereix decoració nadalenca, artesania, alimentació i activitats com tallers de manualitats, exhibicions de foc amb els Diables de Mollerussa i tastos de vins i formatges. L’horari és de 10.00 a 20.00 h.