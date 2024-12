Afanoc torna a pujar a la passarel·la

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El complex de l’Hotel Fonda del Nastasi es va convertir ahir en una passarel·la per on van desfilar més d’una cinquantena de persones, amb motiu de la desfilada de moda solidària en benefici de l’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (Afanoc).

La iniciativa, organitzada per la lleidatana Antonieta Marbà, va comptar amb al voltant de 24 models adults, una trentena de nens i fins a tres nadons –la més jove, de tan sols sis mesos–, que van desfilar acompanyats de les seues mares. Els participants van lluir looks idonis per a aquestes festes de Nadal gràcies a la col·laboració de comerços locals com Mon Chic, Punt de Gràcia, Factoria 23 o Magatzems Santa Creu.

L’acte va incloure també diferents sortejos. - AMADO FORROLLA

Per la seua part, Espai de Bellesa, Mata Campaña, Tamara i Lady Nemfis es van encarregar de la perruqueria i el maquillatge dels models. L’acte tenir la conducció de Christian Mòdol i les actuacions d’Estela Cabrera i el DJ Oscar Millán. Si bé l’accés al recinte era lliure, els beneficis es van recaptar a través d’una sèrie de sortejos sorpresa, l’objectiu dels quals també era promoure el comerç local. L’activitat forma part del projecte Implica’t d’Afanoc, que pretén incentivar propostes populars que contribueixin a difondre la tasca de l’entitat i aportar recursos econòmics. L’any passat, Antonieta Marbà ja va ajudar l’associació a recaptar 1.200 € a través d’una altra desfilada solidària.