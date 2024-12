Balaguer saluda el Nadal

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La capital de la Noguera va donar la benvinguda al Nadal ahir amb una nova edició del tradicional Mercat de Santa Llúcia, que va omplir els carrers del centre històric de Balaguer amb més de 80 parades de productes gastronòmics i de decoració nadalenca, des de figures per decorar el pessebre o l’arbre fins a torrons i embotits. El vent va donar treva i el bon temps que va fer durant el matí i el migdia va permetre que els carrers s’omplissin de centenars de visitants que, a banda de fer les seues primeres compres nadalenques, van poder participar a un taller de decoració de galetes o un contacontes a càrrec de Kids&Us.

El mercat es va complementar amb la Fira de l’All, amb la qual l’Associació Dona Rural de la ciutat pretén “recuperar tradicions que s’havien perdut per rememorar d’on venim”. Així ho explicava Carme Alòs, membre de l’associació, mentre servia sopa d’all als visitants curiosos que mai no l’havien provat. A part de la degustació, les dones rurals també van preparar un taller d’elaboració d’allioli de codony i van vendre entrepans per col·laborar amb La Marató.

El certamen va continuar a la tarda amb tallers culinaris i de manualitats amb la Fundació Marguerida de Montferrato i Petit Xef. Així mateix, al capvespre estava prevista l’arribada de les patgesses dels Reis Mags Albaflor, Dolldargent i Ditsdeseda.

“Ha sortit el sol i el dia acompanya bastant, de forma que hi ha moltes persones pels carrers”, va celebrar al migdia l’alcaldessa de Balaguer, Lorena González. “Estem en un pont i diversos veïns marxen a passar uns dies fora, però sabem que en venen molts d’altres pobles”, va afegir. Així mateix, la paera en cap va destacar la importància de les fires i mercats locals perquè els comerços de proximitat puguin tenir més guanys.

El Mercat també va ser la carta de presentació de la nova geganta de la ciutat, anomenada la Modista de Balaguer. “És considerada una geganta perquè mesura més de tres metres, però només pesa 19 quilos, de manera que la poden portar els membres més joves de la colla”, va explicar Esteve Biel, membre de la Colla Gegantera i Grallera de Balaguer.

“Són molt valents i capaços, però no és lògic que carreguin tant pes”, va afegir. En aquest sentit, amb la Modista, Balaguer ja té deu gegants.

Carme Alòs, ass. dona rural de Balaguer: «Les sopes d’all van ser la salvació de moltes persones»

“Vam decidir cuinar sopes d’all i oferir degustacions gratuïtes als visitants quan l’ajuntament ens va proposar participar a la Fira de l’All perquè intentem recuperar tradicions que s’havien perdut per rememorar d’on venim.” “Durant la Guerra Civil i la postguerra hi havia molta misèria, i aquestes sopes van ser la salvació de moltes persones que no tenien res més per menjar. Hem cuinat tres olles grans per avui [ahir], i a la una del migdia ja gairebé no en quedava. Des de l’associació també participem en el concurs de carrosses de Sant Antoni, amb les quals rememorem la vella pagesia i despertem la curiositat de molts joves.”