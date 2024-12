Aquests són els pensionistes que cobraran una 'extra' de 2.000 euros el 2025

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, ha anunciat una revalorització del 2,8% de les pensions contributives per a 2025, en línia amb l’actualització anual prevista per llei. A més, aquest increment anirà acompanyat d’una millora al complement destinat a reduir la bretxa de gènere a les pensions contributives.

Aquest complement, que va substituir a l’antic complement per maternitat, busca compensar les desigualtats patides principalment per dones al llarg de la seua trajectòria laboral a causa del seu paper predominant en la cura dels fills.

Requisits per accedir al complement

El complement està disponible per a homes i dones que siguin beneficiaris d’una pensió contributiva de jubilació (excepte la jubilació parcial), incapacitat permanent o viudetat. Per optar al benefici, és necessari haver tingut almenys un fill. En el cas dels homes, han de demostrar que la seua carrera laboral es va veure afectada pel naixement o adopció dels seus fills, o que compleixen situacions específiques com a viudetat i l’existència d’una pensió d’orfandat per a algun dels seus fills.

Quanties del complement

El 2024, el complement mensual és de 33,20 euros per fill, amb un màxim de quatre fills. Això equival a:

464,8 euros anuals per un fill.

1.859,2 euros anuals per a famílies amb quatre fills.

A partir de 2025, l’import augmentarà:

1 fill: 35,60 euros al mes (498,40 euros anuals).

2 fills: 71,57 euros al mes (1.001 euros anuals).

3 fills: 107,36 euros al mes (1.503,04 euros anuals).

4 fills: 143,15 euros al mes (2.004,1 euros anuals).

Com sol·licitar el complement

El tràmit pot realitzar-se de manera digital a través del portal Tu Seguridad Social utilitzant un certificat digital, DNI electrònic o Cl@ve permanent. També és possible gestionar la sol·licitud de forma presencial a les oficines de la Seguretat Social amb cita prèvia, trucant al 901166565 o al 915421176.