El 20% de les etiquetes dels súper que indiquen el preu per unitat de mesura és incorrecte, segons OCU

Una de cada cinc etiquetes amb el preu per unitat de mesura són errònies, segons l’últim estudi de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), malgrat que els supermercats tenen l’obligació d’indicar aquest preu estàndard, per quilo o per litre, perquè els consumidors puguin comparar el valor dels diferents productes.

L’estudi ha revisat preus de deu productes de gran consum a 28 cadenes de supermercats diferents i ha diagnosticat tota mena de fallos, com calcular el preu unitari al pes net en comptes de l’escorregut, arrodoniments mal fets, mesures equivocades o preus poc visibles.

Els articles els preus dels quals contenien un major nombre d’errors segons l’estudi d’OCU han estat els gels de dutxa, els ous, el desodorant, el detergent i les conserves en llauna.

Els supermercats físics que més errors acumulen són Hiperdino, Carrefour Market i La Despensa, on el percentatge de fallos superava el 30%; mentre que Eroski, Más, Bon Preu i Eroski Center han estat aquells amb menor nombre d’errors amb menys del 10% sobre el total de productes analitzats.

Les pàgines web també presenten fallos a l’hora d’informar sobre els preus equivalents, com Mercadona que no mostra aquest preu a la pantalla de resultats, o La Despensa, que no contempla espai al web per indicar-los.

OCU denuncia que les cadenes de supermercats "no presten prou atenció a les indicacions de preus en els lineals" ja que quan el càlcul presenta alguna complicació, el nombre de fallos es dispara; una cosa que consideren "difícilment defensable" a causa que la normativa porta vigent des de l’any 2022.

En un context en el qual la reduflacció és cada vegada més freqüent, OCU demana a les autoritats competents en l’àmbit de consum que augmenti el control sobre els preus i apliqui el règim sancionador on s’observin fallos recurrents o "altrament s’estarà privant els consumidors de la seua principal eina de comparació de preus", segons l’organització.