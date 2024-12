Joguines de Lleida per als nens que van patir la dana

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Fa diversos dies que l’associació Ovelles Negres Solidàries recapta joguines de famílies lleidatanes per repartir-les a persones afectades per la dana de València, i dissabte el Pare Noel va poder entregar-los en persona els primers regals als petits. L’entitat, en col·laboració amb Protecció Civil, va repartir dissabte joguets als nens de les localitats d’Alfafar i Benetússer, que van ser dels més afectats per les riuades de finals d’octubre, que van deixar més de 200 morts. “Feina feta, podem tornar cansats a continuar preparant més joguines amb el cor content i el plaer d’haver portat somriures a aquests petits que han viscut una experiència tan horrible”, va assenyalar Ovelles Negres Solidàries Catalunya en un comunicat, en el qual van avançar que faran més viatges.

Per una altra banda, Sònia Roca, propietària de la botiga Més que Moda d’Alpicat, ha impulsat amb l’AFA de l’Escola Doctor Serés del municipi la recollida de mil joguines per als afectats de la dana que ahir va sortir cap a Catarroja. Paral·lelament, el cos d’Agents Rurals enviarà avui un tercer comboi de voluntaris per col·laborar amb cinc centres educatius d’Algemesí i Sumacàrcer.