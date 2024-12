Consulta els premis de la Loteria de Nadal que han tocat a Lleida

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El proper 22 de desembre se celebrarà una nova edició del Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal 2024. Com cada any, l’emblemàtic Teatre Real de Madrid acollirà aquest esdeveniment tan esperat per tots els espanyols. A partir de les 9 del matí, els nens de San Ildefonso començaran a cantar els números premiats, i podràs seguir en directe el sorteig al nostre web.





Des del moment en què comencin a sortir les boles, tindràs a la teua disposició la llista completa de premis, incloent la grossa, el segon i tercer premi, els acabaments, menudalles i tots els dècims afavorits. A més, podràs consultar la quantitat exacta que et correspon segons la teua participació.

Comprova fàcilment si el teu dècim ha estat premiat

Si vols saber si la sort t’ha somrigut en aquest sorteig, només has d’introduir el número del teu dècim i l’import jugat en el nostre comprovador. A l’instant sabràs si t’ha tocat algun dels premis de la Loteria de Nadal el 2024.

Quant en pots guanyar en cada categoria?

Els premis varien en funció de la categoria. Un dècim del 'Gordo' reparteix 400.000 euros, mentre que per al segon i tercer premi són 125.000 i 50.000 euros respectivament. Això sí, tingues en compte que a partir dels 40.000 euros, Hisenda es queda amb un 20% en concepte d’impostos.

Els dos quarts premis reparteixen 20.000 euros per dècim i els vuit cinquens, 6.000 euros cada un. Una quantitat gens menyspreable que pot alegrar les festes a moltes famílies.

Consells de l’OCU per compartir dècims sense problemes

Compartir dècims amb familiars, amics o companys és una tradició molt arrelada a Espanya. Per evitar malentesos, l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) recomana fotocopiar el dècim i entregar a cada participant una còpia firmada amb les dades del dipositari, indicant la quantitat jugada.

Una altra opció és enviar una foto del dècim per email o WhatsApp, sempre que apareguin totes les dades necessàries. Això sí, en cas d’impugnació caldria demostrar la veracitat de la imatge, una cosa que pot ser complicada.

Com cobrar un premi compartit

Si has estat agraciat amb un premi compartit, a l’hora de cobrar-lo hauràs d’identificar al banc a cada guanyador i el seu percentatge de participació. Els bancs poden ingressar el premi íntegre, descomptant els impostos, en el compte d’un dels titulars perquè després el reparteixi entre la resta.

És important no cobrar tot el premi sense identificar els altres participants, ja que podria considerar-se una donació i obligaria a pagar l’impost corresponent. Una cosa a tenir molt en compte per evitar sorpreses desagradables.

La Loteria de Nadal, una tradició centenària

El Sorteig Extraordinari de Nadal és un dels més antics i populars d’Espanya. Se celebra ininterrompudament des de 1812 i reparteix il·lusió i alegria a milions de llars cada 22 de desembre.

Participar en aquest sorteig s’ha convertit en una tradició nadalenca tan arrelada com decorar l’arbre o muntar el Betlem. Un costum que es transmet de generació en generació i que uneix a famílies, amics i companys entorn d’uns números que poden canviar les seues vides.