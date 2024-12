Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els bombos de la Loteria de Nadal estan a punt de sonar al Teatre Real de Madrid, on des de fa dos setmanes ja hi ha gent a les seues portes per entrar els primers aquest diumenge i veure de prop els nens de San Ildefonso cantar el 'Gordo', però perquè arribi aquell moment hi ha tot un ritual que captiva milions d’espanyols.

Des d’abans de les nou del matí d’aquest diumenge, les teles i ràdios de la majoria de les cases a Espanya estaran enceses per seguir aquest sorteig que és una tradició i que reparteix 2.702 milions d’euros en premis, el 70% de l’emissió. Són 29.536.720 el nombre de premis que es repartiran entre els afortunats.

Els prolegòmens del gran esdeveniment

A partir de les vuit del matí, de forma ordenada, el públic accedirà al Teatre Real. Els periodistes ho faran a tres quarts de set per poder escriure l’ambient a la cua per entrar: com van disfressades les persones que acudeixen al sorteig, què els ha portat a acudir allà, quant juguen i per què a aquest número, en definitiva les seues anècdotes, amb les que uns es podran sentir identificats o no.

Sobre dos quarts de nou es conformarà la taula que presideix i autoritza el començament. Els assistents que vulguin podran comprovar les boles, prèvia petició i autorització del president, i després seran transportades mecànicament a la ranura, on hauran estat dipositades prèviament, fins el bombo.

El moment més esperat: comença el sorteig

Passades les nou del matí, començarà el sorteig. Les nenes i nens de San Ildefonso extrauran les boles dels bombos de números i premis, les cantaran i les introduiran als clàssics filferros. S’agruparan en una taula fins contenir dos-centes boles de cada classe.

La cantarella dels nens de San Ildefonso acompanyarà les quatre hores que normalment dura el sorteig a les 'tasques’ a cada casa i s’interrompran si el cantussol es torna més alt, quan arriben els premis principals.

Els premis que podrien canviar la teua vida

En el cantussol de números i premis pot estar un dels seus dècims i no assabentar de primeres que li ha tocat una menudalla, però si ha estat un de gran, és a dir el Gordo, el segon o el tercer el sabrà ràpid perquè apareixeran aviat imatges de l’administració, del bar o de qualsevol centre on l’ha comprat i li ha portat la sort.

Això és el que li pot tocar:

Primer premi: el popular Gordo de 4.000.000 euros a la sèrie, és a dir 400.000 euros el dècim .

de 4.000.000 euros a la sèrie, és a dir 400.000 euros el . Segon, de 1.250.000 euros a la sèrie i 125.000 el dècim .

. Tercer, de 500.000 euros a la sèrie i 50.000 el dècim .

. Quarts premis: Dos, cada un d’ells amb 200.000 euros la sèrie, 20.000 el dècim .

. Cinquens: Vuit, cada un d’ells amb 60.000 la sèrie i 6.000 el dècim .

. 1.794 premis de mil euros a la sèrie, diners amb què se’n consolaran molts per poder recuperar alguna cosa de l’invertit.

Com cobrar el teu premi si la sort et somriu?

Si li ha tocat alguna cosa, ha de saber que el pot cobrar aquella mateixa tarda del sorteig, quan finalitzin tant les verificacions dels números extrets com els processos informàtics.

Si els premis són inferiors a 2.000 euros per cada dècim o resguard, es poden cobrar només en algun dels punts de venda de la xarxa comercial de Loteries i es cobrarà en metàl·lic o a través de bizum.

Si els premis acumulen un import igual o superior a 2.000 euros, es cobraran en les entitats financeres autoritzades: BBVA i CaixaBank.

Un sorteig històric carregat d’il·lusió

La Loteria de Nadal és un esdeveniment que marca l’inici de les celebracions nadalenques a Espanya. Amb una llarga història que es remunta a 1812, aquest sorteig s’ha convertit en una tradició arrelada en la cultura espanyola.

Cada any, milions de persones compren els seus dècims amb l’esperança de ser agraciats amb algun dels abundants premis. La il·lusió i l’emoció es palpen en l’ambient, i les històries dels afortunats guanyadors donen la volta al país.