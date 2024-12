Blake Lively demanda per assetjament de Justin Baldoni, coprotagonista de 'Romper el círculo'

Publicat per Marta Planes Cases Redactora del digital Verificat per Creat: Actualitzat:

L’actriu nord-americana Blake Lively va demandar el director i coprotagonista juntament amb ella de la pel·lícula 'Romper el círculo', Justin Baldoni, al qual acusa d’assetjament sexual durant l’enregistrament i d’una posterior campanya de desprestigi, van informar aquest dissabte mitjans locals.

La demanda, obtinguda per TMZ i que segons el The New York Times va ser presentada divendres a Califòrnia, acusa Baldoni i als estudis Wayfarer d’embarcar-se en un "pla de diversos nivells" per danyar la reputació de Lively després que ella es queixés de l’"assetjament sexual repetit i altres comportaments pertorbadors" soferts durant el rodatge.

El pla, segons la demanda, incloïa una campanya en xarxes socials i la publicació de notícies per danyar la reputació de Lively.

"Aquestes afirmacions són completament falses, escandaloses i intencionalment lascives, amb la intenció de ferir públicament", va declarar la defensa de Baldoni.

Lively va dir al The New York Times que espera que la seua demanda "ajudi a protegir altres persones que puguin ser atacades".

'Romper el círculo', una adaptació de la novel·la romàntica líder de vendes de Collen Hoover de 2016, es va estrenar a l’agost i va superar les expectatives en taquilla malgrat que l’estrena es va veure entelada per rumors sobre la discòrdia entre els dos protagonistes i Baldoni es va apartar de la promoció de la pel·lícula.