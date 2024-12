SEGRE fitxa Jonathan Nuevo, d'Esmorzars de Forquilla, per al nou programa 'Al Lío'

Aquest dissabte 28 de desembre, que la casualitat ha fet que coincideixi amb els Dia dels Innocents, Jonathan Nuevo, d'Esmorzars de Forquilla, ha anunciat que fitxa pel grup SEGRE i que farà un programa els caps de setmana que es dirà "Al lío! Amb els esmorzars del Jonathan".

El nou programa, que el portarà el mateix Jonathan Nuevo, vol cobrir totes les comarques de Lleida "anant d'esmorzar en esmorzar, pagant SEGRE". Segons Nuevo, "també tindré un espai a la revista Lecturas [dixit], i una editorial al mateix diari un dia de cada dos" ha assegurat.

En declaracions a SEGRE Nuevo ha afirmat off the record, és a dir, allò que el periodista no pot publicar, que al programa hi haurà convidats de primer nivell, com la Pili de Tor, el Pablo Moreno, hereu de Casa Palanca al que l'hi ha tocat un pessic de la loteria, i també els germans Roca, que proposaran postres amb novetats com el torró d'esferificació d'espuma de caragol a la llauna amb all-i-julivert, o els polvorons d'espuma d'esferificació de caragol a la gormanda i al Xupa-Xup amb algues.

"També s'encarregaran dels postres i del delivery ", diu Nuevo, molt content per la notícia, i ho acaba dient que si la cosa va bé té en ment un llibre anomenat "Nen posa'm un tubet d'herbes per fer baixar", en el que explicarà com podem controlar els àpats per a que no se'ns facin pesats.

Així, Nuevo és el flamant nou fitxatge de SEGRE de cara a la propera temporada, amb una clàusula de rescissió que ha fet que l'altre mitjà que el volia fitxar, LA TARDANÇA, hagi llençat la tovallola.