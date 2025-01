Experts aconsellen com iniciar un any nou saludable

Publicat per redacción / EP Verificat per Creat: Actualitzat:

Professionals de la salut han destacat la importància de cuidar el descans i mantenir l’activitat física durant les festes nadalenques, una època en què els canvis en les rutines diàries i l’estrès derivat de la preparació de les celebracions poden dificultar la relaxació i afectar negativament el benestar.

Según Daniela Silva, especialista en Medicina Interna i E-Health Medical Manager de Cigna Healthcare España, és fonamental aprofitar aquests dies per tenir moments de desconnexió, ja que habitualment "vivim sota la premissa de què com més coses fem, millor" i "deixem en un segon pla el descans malgrat la seua importància". Per mitigar els efectes que el Nadal pot tenir en el son, els experts suggereixen fer una migdiada curta de 20 a 30 minuts que no interfereixi en el descans nocturn, però sí que ajudi a reduir la fatiga i la falta d’energia.

Quant a l’alimentació, recomanen evitar els menjars abundants abans de dormir perquè dificulten la conciliació del son en sobrecarregar el sistema digestiu, així com limitar el consum d’alcohol, ja que interromp les fases profundes de descans i interfereix en la qualitat del mateix. A més, aconsellen substituir els menjars amb família i amics per sopars per evitar el 'jet-lag social’, un fenomen que es produeix quan s’ajusten els horaris de son i vigília per complir les demandes socials.

Crear un ambient tranquil, sense estímuls visuals, llums o decoració nadalenca al lloc de descans és una altra de les claus per contrarestar l’efecte de la sobreestimulació i l’estrès. Els especialistes insisteixen en la necessitat de mantenir ordenada tant l’habitació com la casa i dedicar-li uns minuts abans de ficar-se al llit si és necessari després de les reunions festives.

D’altra banda, l’esport té una important funció reguladora del son. Els experts insten a aprofitar els moments lliures per sortir a caminar, córrer o realitzar exercicis a casa, ja que això regula el cicle circadiari i redueix l’estrès acumulat. Tanmateix, adverteixen sobre la pràctica d’activitat física a prop de l’hora de dormir, ja que podria dificultar la relaxació necessària per agafar el son.

La importància de l’exercici físic durant les festes

Més enllà del seu paper en la regulació del son i la reducció de l’estrès, l’esport resulta essencial per Nadal per controlar el pes corporal, afavorir la salut cardiovascular i disminuir el risc de malalties cròniques com la diabetis tipus 2 i la hipertensió, tenint en compte que els menjars copiosos alteren molts dels hàbits saludables.

Daniel Rivas, entrenador personal de Blua de Sanitas, adverteix que cessar la pràctica habitual d’activitat física durant les festes "pot ocasionar un lleu augment de pes, sensació de fatiga o pesadesa, menors, nivells d’energia, o fins i tot afectar a l’estat d’ànim i dificultar la tornada a la rutina al gener". A més, assenyala que "la falta d’exercici pot modificar la resposta del sistema immunològic, fent-ho més vulnerable a infeccions respiratòries comunes durant l’hivern".

Per això, Rivas anima a realitzar 20-30 minuts d’exercici diari i suggereix planificar els entrenaments, adaptar la rutina a l’entorn i optar per activitats en família com caminades o jocs en grup que permetin disfrutar de la companyia dels éssers estimats.

El son i els propòsits d’Any Nou

Investigadors de la Universitat de Carolina del Sud, CQUniversity Austràlia i la Universitat de Surrey han descobert que la somnolència augmenta la probabilitat que les persones actuïn en 'pilot automàtic'. Según Amanda Rebar, directora del Laboratori de Motivació i Conducta Sanitària de l’Escola Arnold de Salut Pública de l’USC, "sentir son disminueix la nostra capacitat d’exercir aquesta determinació sobre altres desitjos i temptacions que competeixen entre si. Això pot portar-nos a actuar de manera habitual, d’una manera que va en contra dels nostres objectius."

Amb això, els experts volen posar de manifest que el descans és fonamental per complir els propòsits de bons hàbits establerts de cara al nou any, ja que estant somnolent és més probable recaure en els mals hàbits del passat.