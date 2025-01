Els patges reials cobreixen la seua ruta

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La bústia del Gran Camarlenc està gairebé a punt de vessar, després de quatre intenses jornades de ruta pels diferents barris de Lleida. Cada dia des del 30 de desembre (a excepció de l’1 de gener) ha rebut les cartes dirigides als Reis Mags d’Orient escrites pels nens i nenes veïns de Lleida amb molta il·lusió. Ahir, el Gran Camarlenc va visitar cinc zones de la ciutat: l’Associació Comercial Carrers Democràcia i Remolins, el parc del Cucalòcum, el local social de l’AV Jaume I –on va ser rebut pel president i la junta directiva de l’entitat–, l’AV Instituts - Sant Ignasi i la Zona Alta. Avui, vigília de la nit de Reis, serà el torn de l’AV Llívia i Voltants (a les 11.00 h, a la Sala Casinet), el Centre Cívic Balàfia (a les 12.00 h), l’AV Mangraners (a les 16.00 h, a la plaça Joan XXIII) i l’AV de la Bordeta (a les 17.00 h).

A les 19.00 hores, el seu periple finalitzarà al Palau de la Paeria.

Amb tot, des de dilluns, ha recalat a les partides de Montserrat, Torres de Sanui, Montcada, Caparrella, els barris de Ciutat Jardí, Centre Històric, Pius XII, Mariola, Escorxador, Universitat, l’Eix Comercial, Secà de Sant Pere i Pardinyes. A partir de demà, farà arribar les cartes a Ses Majestats perquè després de la cavalcada que començarà a les 18.00 h ningú es quedi sense regal.

D’altra banda, els patges reials van arribar ahir a Tàrrega per complir amb el seu important deure.

La comitiva, encapçalada pel patge Kassam, es va instal·lar a la Cambra de Comerç de la ciutat, on van rebre centenars de famílies. La trobada es repetirà aquesta tarda a la mateixa ubicació i en el mateix horari, de 17.00 a 20.00 h.

L’Associació de Reis Mags es prepara per demà

Els membres de la junta directiva de l’Associació de Reis Mags Los Reixos de Lleida van visitar ahir el Palau de la Paeria amb motiu de la reunió anual amb representants de la corporació municipal, abans de la nit de Reis. Van ser rebuts per l’alcalde, Fèlix Larrosa, i el regidor de Festes i Tradicions, Xavi Blanco. Així mateix, l’Associació va celebrar ahir a la tarda una missa en record als seus amics i companys traspassats. Més d’una vintena van ser homenatjats a l’església de la Sang.Paral·lelament, Larrosa i la tinenta d’alcalde, Cristina Morón, van visitar ahir l’Antic Forn J. Martí al Secà de Sant Pere, amb motiu de la campanya del tortell de Reis a Lleida. L’establiment, que es va situar el 2024 com una de les cinquanta millors fleques de l’estat, juntament amb el també lleidatà Papanbread, despatxarà aquests dies uns 150 tortells. Amb la seua visita, la Paeria pretén mostrar el seu suport als forners i pastissers de la ciutat en una de les campanyes més rellevants de l’any per al sector.

Gairebé 200 regals per a nens en situació de vulnerabilitat

La iniciativa solidària L’Arbre dels Somnis, impulsada per CaixaBank, ha entregat un total de 188 regals a menors lleidatans en situació de vulnerabilitat durant aquest Nadal. El programa, que celebra la setena edició a Espanya, ha comptat amb la participació del club Força Lleida, entre altres entitats, a través d’una cadena solidària en xarxes socials. El jugador originari de Tàrrega Pierre Oriola es va encarregar d’explicar com col·laborar en el projecte i va desafiar un altre esportista d’un altre club a formar part de L’Arbre dels Somnis. A nivell estatal, el programa ha arribat a més de 34.000 nens –gairebé 5.000 més que en la passada edició.