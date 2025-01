Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Des de la seua aparició el 30 de juliol de 1991, les targetes SIM s’han convertit en un element fonamental per a la identificació a la xarxa GSM. Aquests petits dispositius, el nom dels quals prové de l’acrònim en anglès "Subscriber Identity Module" (mòdul d’identificació d’abonat), solen romandre ocults en aparells com telèfons mòbils i mòdems, però el seu disseny i funcionalitat són àmpliament reconeguts.

Les targetes SIM incorporen un xip o microprocessador juntament amb un sistema operatiu que permet un accés segur a la xarxa GSM. Gràcies a elles, és possible fer i rebre trucades, enviar missatges i disfrutar de les dades contractades amb l’operador. A més, compten amb una petita capacitat d’emmagatzemament, que oscil·la entre els 32 i els 512 KB.

L’auge de la tecnologia eSIM

Tanmateix, sembla que les targetes SIM tradicionals podrien estar vivint els seus últims dies. Grans operadors a Espanya, com Movistar, Vodafone i Orange, ja estan impulsant l’adopció de la tecnologia eSIM. Aquesta nova generació promet ser més eficient, segura i innovadora, marcant un abans i un després en la connectivitat mòbil.

Segons experts del sector, a mesura que els smartphones incorporin la tecnologia eSIM, el seu ús podria consolidar-se com el pròxim gran avenç en aquest àmbit. Entre els seus avantatges destaca la simplificació de processos com l’aprovisionament, la gestió de xarxes i la commutació entre operadors, aspectes clau tant per a empreses com per a consumidors.

Avantatges i possibilitats de la eSIM

La eSIM no només facilitarà associar un número i tarifa a diversos dispositius, sinó que també permetrà portar múltiples números en un sol terminal. En el futur, fins i tot podria ser possible vincular-la a operadors de diferents països, una solució ideal per als qui viatgen amb freqüència a l’estranger.

Quant al seu cost, la eSIM sol ser gratuïta. No obstant, el servei multiSIM, que permet disfrutar dels avantatges d’una mateixa línia a diversos dispositius, sí que té un preu. En el cas de Movistar, els usuaris poden convertir la seua targeta SIM física en virtual sense cost per a noves altes de línia o amb el servei MultiSIM, sempre que el seu dispositiu sigui compatible. Aquest tràmit es pot fer sense cost en botigues Movistar o trucant al 1004.

Orange, per la seua part, també ofereix eSIM per a smartphones compatibles, amb un preu de 15 euros. Vodafone, en canvi, permet canviar el SIM física per una eSIM per 5 euros, disponible per a qualsevol tarifa de contracte o prepagament.

L’evolució de les targetes SIM cap a la tecnologia eSIM s’emmarca en un context de constant innovació al sector de les telecomunicacions. Els avenços en la connectivitat mòbil, com el desplegament de les xarxes 5G, impulsen la recerca de solucions més eficients i segures per als usuaris.

