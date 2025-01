Polèmica excursió d'estudiants amb simbologia franquista al Valle de los Caídos

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una excursió d'estudiants de segon de batxillerat de l'Institut Núñez de Arce de Valladolid a la vall de Cuelgamuros, anteriorment coneguda com el Valle de los Caídos, ha generat una gran controvèrsia després que el Sindicat d'Estudiants denunciés l'exhibició de banderes preconstitucionals i l'entonació del "Cara al sol" per part d'alguns alumnes durant la sortida.

Segons ha informat el sindicat, els fets van tenir lloc el passat 12 d'octubre durant una activitat voluntària organitzada pel centre educatiu. A més, han remarcat que es tracta d'una "apologia directa" del franquisme i han exigit la dimissió o destitució del director de l'institut, així com l'obertura d'expedients sancionadors als professors que suposadament haurien participat en aquesta exaltació.

D'altra banda, el sindicat també ha posat el focus sobre la suposada vinculació d'un dels docents del Departament de Geografia i Història del centre amb la Falange Española i les JONS, una informació que encara està pendent de ser contrastada.

Reacció de la Junta de Castella i Lleó

Davant d'aquests fets, la Junta de Castella i Lleó s'ha compromès a investigar el succeït, tal com ha manifestat el seu portaveu, Carlos Fernández Carriedo. No obstant això, ha matisat que els incidents van ocórrer fora del recinte escolar i que, de moment, no existeix una denúncia per via jurídica que pogués contribuir a esclarir els fets amb més detall.

Evidències a les xarxes socials

A través de l'Instagram públic de l'institut, s'han pogut observar imatges dels estudiants posant davant la polèmica creu de la vall de Cuelgamuros, a la qual encara es refereixen amb la seva antiga denominació de "Valle de los Caídos", malgrat que la llei de memòria democràtica aprovada el 2022 prohibeix explícitament realitzar "actes de naturalesa política ni d'exaltació de la guerra, dels seus protagonistes o de la dictadura" en aquest espai.

Entre la documentació aportada pel sindicat, destaca una fotografia de dos alumnes, amb els rostres difuminats, sostenint una bandera amb símbols carlistes. A més, s'han filtrat converses a xarxes socials que semblen confirmar l'existència d'aquests actes d'enaltiment del règim franquista durant l'excursió.

La versió del centre educatiu

Per la seva part, la direcció de l'Institut Núñez de Arce ha negat rotundament les acusacions i ha defensat que el comportament dels estudiants va ser "exemplar" en tot moment. Aquesta postura ha estat recolzada per la Conselleria d'Educació de Castella i Lleó, que ha traslladat que, segons els testimonis dels professors acompanyants, no es va produir cap tipus d'apologia del franquisme durant la jornada.

Un cas que genera debat sobre la memòria històrica

La polèmica sorgida arran d'aquesta excursió escolar posa de manifest la necessitat de continuar treballant en l'àmbit educatiu per fomentar el coneixement i el respecte cap a la memòria històrica del nostre país.