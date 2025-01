Tens carmanyoles velles a casa? Potser és hora de tirar-les

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els contenidors de plàstic o carmanyoles s’han tornat indispensables a les nostres cuines. Tanmateix, aquests útils objectes tenen una vida útil limitada i, passat cert punt, poden suposar un risc per a la salut.

Quan és moment de rebutjar els teus vells tàpers ?

Segons experts, hi ha diversos indicis que és hora de renovar les carmanyoles de plàstic:

Porten el número equivocat: Els números 2, 4 o 5 indiquen polímers més segurs. Evita altres números per minimitzar la presència de microplàstics i pertorbadors endocrins als teus aliments.

Els 2, 4 o 5 indiquen polímers més segurs. Evita altres per minimitzar la presència de microplàstics i pertorbadors endocrins als teus aliments. Els has rentat freqüentment en rentaplats: La calor pot deteriorar el plàstic i alliberar substàncies nocives com el Bisfenol A ( BPA ). Després d’uns 100 rentats a alta temperatura, és millor reemplaçar-los.

La calor pot deteriorar el plàstic i alliberar substàncies nocives com el Bisfenol ( ). Després d’uns 100 rentats a alta temperatura, és millor reemplaçar-los. Tenen més de 10 anys: Fins i tot si van renunciar al BPA , el risc augmenta amb el temps. Desfés-te dels recipients antics, especialment si contenen BPA .

Fins i tot si van renunciar al , el risc augmenta amb el temps. Desfés-te dels recipients antics, especialment si contenen . Mostren signes de desgast: Esgarrapades, taques, deformacions o olors indiquen que ha arribat el moment de reciclar-los i substituir-los.

Alternatives més segures i duradores

Per emmagatzemar i escalfar aliments de forma més saludable, els experts recomanen optar per contenidors de vidre o ceràmica. Aquests materials són més resistents a la calor i no alliberen substàncies químiques perjudicials.

Una altra opció és elegir recipients de plàstic lliures de BPA, amb els números adequats i utilitzar-los amb precaució: evitant el microones i el rentaplats, i reemplaçant-los davant de qualsevol signe de deteriorament.

Consells per a un ús segur de les carmanyoles

Passa el menjar a un plat o recipient apte abans d’escalfar-lo al microones.

a un plat o recipient apte abans d’escalfar-lo al microones. Renta els contenidors de plàstic a mà amb aigua tèbia i detergent suau.

Inspecciona regularment els teus tàppers a la recerca de signes de desgast i reemplaça’ls quan sigui necessari.

Opta per marques de qualitat que certifiquin estar lliures de BPA i altres compostos nocius.

Encara que els contenidors de plàstic són molt pràctics, és fonamental utilitzar-los de forma responsable i rebutjar-los quan hagin complert la seua vida útil. Estar atents als signes de deteriorament i apostar per alternatives més segures ens permetrà disfrutar dels seus avantatges sense arriscar la nostra salut.