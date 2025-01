Postureig Lleida va recaptar més de 25.000 € el 2024

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El projecte Postureig Lleida, impulsat per la figura anònima del Sr. Postu, va recaptar més de 25.000 euros el 2024 per a una trentena d’entitats benèfiques de la capital del Segrià i Ponent. El Sr. Postu valora la participació que ha rebut la iniciativa, que ja porta onze edicions: “Si bé el cost de vida ha pujat, aquest any hem aconseguit una xifra rècord i hem incrementat la recaptació gairebé un 50% respecte a l’any anterior”, assegura. A més, agraeix en especial les aportacions de Nova Aliança, Castellers de Lleida i el Gremi de Forners, així com la implicació de centenars de col·laboradors i voluntaris.

L’any passat, la donació màxima va ser de 5.550 euros per als afectats per la dana a València, recaptada a través del Gremi de Forners i el Banc dels Aliments. Paral·lelament, destaquen les donacions en benefici d’IRBLleida, de 4.400 euros, per contribuir amb la investigació del càncer de pròstata; i Adima Lleida (Associació de Dones Intervingudes de Mama), que va rebre un total de 3.000 euros per fomentar la investigació contra aquesta malaltia. Altres de les entitats beneficiades han estat Arrels Sant Ignasi (que acompanya les persones sense llar), Colors de Ponent (del col·lectiu LGTBIQ+), o Afanoc (per la lluita contra el càncer infantil). Els beneficis s’han aconseguit principalment mitjançant la venda de PostuProductes (articles de marxandatge, com les famoses xapes), donatius directes (d’empreses i particulars) i la participació del Sr. Postu a canvi de col·laboracions solidàries. Al llarg dels seus onze anys d’activitat, Postureig Lleida ha recaptat més de 300.000 euros per a aquest tipus de causes.