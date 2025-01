La xef Carme Ruscalleda reivindica el paper de la pagesia en la inauguració oficial de Sant Antoni Abat

“Sense el món pagès, la nostra gastronomia seria molt poc interessant.” Així ho va assegurar ahir la xef de Sant Pol de Mar Carme Ruscalleda, elegida com la pregonera de les festes de Sant Antoni Abat, que aquest any arriben a la 84a edició a Lleida impulsades per l’Associació Cultural i Recreativa Els Pagesos. Després d’una breu presentació –malgrat que una figura mundialment reconeguda i guardonada com Ruscalleda no necessita cap introducció–, la xef va procedir a la lectura del text en un acte que va tenir lloc a la sala de sessions de la Paeria. Durant el seu discurs, Ruscalleda va compartir amb els assistents records de la seua infància, ja que va créixer en una família que vivia de les vinyes, la petita horta i el bestiar. “Vaig aprendre a gaudir de cada petit plaer que la feina ens brindava”, va assegurar. Així mateix, es va criar en una llar en què les dones eren valorades: “La meua àvia, la meua mare i les meues ties eren qualificades com unessuperwomen”, va afegir.

Va ser en un entorn com aquest on la nena que Ruscalleda una vegada va ser va aprendre a cuinar, per a més tard convertir-se en l’única dona al món que va arribar a rebre set estrelles de la Guia Michelin, gràcies als seus múltiples restaurants a Barcelona i Tòquio. Paral·lelament, durant el pregó també va parlar de la fita que suposa que Catalunya hagi estat elegida aquest 2025 com Regió Mundial de la Gastronomia.

“La gastronomia és l’excel·lència en el menjar, i la nostra és interessant per a la resta del món gràcies a la qualitat dels nostres productes”, va explicar, fent referència a l’alimentació de proximitat. En aquest sentit, els representants de la Paeria de Lleida van reivindicar el paper de l’Horta com a essencial i l’alcalde, Fèlix Larrosa, va dir que “hem de protegir-lo com a centre de producció i paisatge”, així com potenciar-lo, aprofitant aquesta iniciativa que posarà el territori al punt de mira. Al final de l’acte, l’Associació Cultural i Recreativa Els Pagesos li va fer entrega d’una escultura commemorativa i, en lloc del tradicional pin, Ruscalleda va rebre unes arracades –ja que sempre sol portar arracades a les orelles que fan referència a la gastronomia– que representen la creu dels Tres Tombs. Per la seua part, Marc Vives Bonet, president d’Els Pagesos, es va adreçar a la pregonera: “T’hem elegit perquè, a part de ser filla de pagesos, sempre has defensat els productes km 0”, va afirmar.

Prèviament, l’associació Els Sorros de Serrallonga va organitzar una concentració de tractors i maquinària agrícola antiga al local social de l’Associació de Veïns de la Partida de Llívia. El programa complet es pot consultar a la pàgina web elspagesos.cat.