Així celebra PortAventura el seu 30 aniversari: espectacles renovats i nova decoració

PortAventura World, l’icònic resort temàtic ubicat a Tarragona, ha donat inici aquest dijous a les celebracions del seu 30 aniversari. Per commemorar aquesta fita, el parc d’atraccions presentarà espectacles renovats i lluirà una nova decoració, segons informa en un comunicat de premsa.

Entre les novetats, se sumarà una parada amb carrosses que representen cada una de les àrees del parc, així com l’espectacle "Un viatge fascinant" al Gran Teatre Imperial. A més, s’estrenarà un recorregut pels diferents mons de PortAventura i es renovarà l’espectacle multimèdia "FiestAventura" amb la incorporació de drons. La decoració del resort s’adaptarà a la temàtica de l’aniversari i s’oferirà marxandatge exclusiu. L’oferta gastronòmica també es veurà renovada, juntament amb esdeveniments especials i més sorpreses per descobrir.

Impacte econòmic i social

Al llarg de les seues tres dècades de trajectòria, PortAventura World ha rebut més de 100 milions de visitants, contribuint significativament a l’economia local i nacional. Segons destaca Fernando Aldecoa, director general del resort, PortAventura genera anualment al voltant de 24.000 llocs de treball, tant directes com indirectes. "No és només un resort temàtic", afirma Aldecoa, "és un referent en la indústria de l’entreteniment i un motor de desenvolupament per a la nostra comunitat". El directiu assegura que continuaran treballant per crear noves experiències memorables per als seus visitants.

Una fita memorable

La celebració del 30 aniversari de PortAventura World marca una fita en la història del resort i de la indústria de l’entreteniment a Espanya. Amb la seua àmplia oferta d’atraccions, espectacles i serveis renovats, el parc es prepara per rebre una multitud de visitants.