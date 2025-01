Contractar crèdits amb DNI robats, el 'modus operandi' d’una banda criminal que comprava cotxes de luxe

Publicat per redacción Verificat per Creat: Actualitzat:

La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal internacional que operava a Espanya i a l’estranger, dedicada a utilitzar dades de DNI robats per comprar cotxes contractant crèdits financers de forma fraudulenta. En l’operació, han estat detingudes 15 persones, acusades d’obrir 61 comptes bancaris amb les dades robades de les víctimes.

Els delinqüents adquirien els vehicles mitjançant la contractació fraudulenta de crèdits, utilitzant documentació falsificada d’altres persones, en la qual canviaven la foto però mantenien les dades personals i el contingut de les nòmines. Fins al moment, s’han identificat 32 vehicles obtinguts mitjançant aquest sistema, assolint un valor de més de 1.400.000 euros defraudats, encara que la xifra podria ser fins i tot més gran.

L’obertura de crèdits a nom de terceres persones ha ocasionat greus perjudicis a les víctimes, que passaven a formar part de les llistes de morosos, dificultant la realització de qualsevol possible negoci jurídic. Durant les investigacions, es va descobrir una nau a San Fernando de Henares (Madrid) on l’organització duia a terme la major part de la seua activitat delictiva.

Vehicles recuperats a diversos països

Gràcies a les indagacions policials, s’han recuperat 6 vehicles a Espanya, 4 a França, 1 a Algèria, 1 als Països Baixos i 1 a Portugal. L’organització venia els cotxes en aquests països a través d’empreses interposades i, finalment, a ciutadans aliens als delictes investigats. A més, els agents van aconseguir identificar un dels possibles punts de filtració de la majoria de les dades personals i d’identitat de les víctimes.

Detenció dels principals responsables

En la fase d’explotació de la investigació, s’ha detingut 15 persones, entre elles els principals responsables de l’organització. S’han intervingut 4 vehicles (3 d’alta gamma), 3 motocicletes de gran cilindrada, 2 motors de vehicle sostrets, documentació relativa a vehicles, 5 rellotges aparentment d’alta gamma, 12.245 euros en efectiu, 2 documents d’identitat i 1 permís de conduir falsificats, 9 plaques de matrícula, múltiples dispositius electrònics, anotacions sobre transaccions de criptomonedes i petites quantitats de drogues.

Bloqueig de 61 comptes bancaris

Com a part de l’operació, s’ha procedit al bloqueig preventiu de 61 comptes bancaris, incloent les obertes de manera fraudulenta a nom de les víctimes, així com les pertanyents als principals autors dels delictes. Aquesta acció busca evitar que els delinqüents puguin continuar beneficiant-se dels guanys obtinguts il·legalment i rescabalar, en la mesura possible, els danys causats als afectats per aquesta trama delictiva.