El verat, un peix sovint infravalorat, s’ha revelat com un dels més saludables del món. A més del seu deliciós sabor, aquest peix blau destaca pel seu alt contingut en greixos beneficiosos i àcids grassos insaturats, essencials per al bon funcionament del cervell, la pell i el cabell.

Amb un preu més assequible que el del salmó, el verat hauria de ser present amb més freqüència en la nostra dieta. La seua composició química revela una gran quantitat de proteïnes (18 grams de mitjana) que s’absorbeixen tres vegades més ràpid que les de la carn de boví, i un contingut gras d’al voltant de 13 grams, la qual cosa la converteix en un peix gras però baix en calories.

Àcids grassos insaturats, els aliats de la salut

El verat és una font excepcional d’àcids grassos insaturats, uns valuosos compostos amb propietats antioxidants que enforteixen les membranes cel·lulars i neutralitzen els radicals lliures, responsables de nombroses malalties, inclòs el càncer. Per això, és fonamental incloure en la nostra alimentació productes rics en aquests àcids grassos, com l’oli de peix, especialment recomanat per als nens.

Gràcies a la seua completa composició química, el verat afavoreix el creixement i desenvolupament harmoniós dels més petits, i resulta molt beneficiosa per a embarassades i mares lactants. A més, el seu consum regular ajuda a evitar desequilibris en el desenvolupament dels òrgans interns durant l’adolescència.

Un tresor de minerals i vitamines

El verat conté una àmplia varietat de minerals essencials, com a potassi, fòsfor, fluor, sofre, zinc, clor i sodi, així com un complet espectre de vitamines del grup B, destacant la vitamina B12 i la vitamina PP. Aquestes vitamines participen en la síntesi de l’ADN i en el metabolisme dels greixos, regulen els nivells de sucre en sang, milloren la digestió i enforteixen el sistema nerviós, a més d’afavorir la producció d’hemoglobina i l’oxigenació.

L’elevada concentració de fòsfor en el verat contribueix a la formació de nombrosos enzims que actuen com a catalitzadors de les reaccions químiques cel·lulars. De fet, només amb aquest peix es pot garantir la vitalitat global de l’organisme. A més, els àcids fosfòrics presents a la seua carn constitueixen el teixit de l’esquelet humà, per la qual cosa el seu consum és molt recomanable tant per a nens en creixement com per a adults amb problemes en l’aparell locomotor.

El verat es posiciona com un dels peixos més saludables i econòmics que podem trobar al mercat. La seua riquesa en àcids grassos insaturats, proteïnes, minerals i vitamines la converteixen en un aliment clau per al bon funcionament de l’organisme en totes les etapes de la vida.