Encesa de torres reivindicatives

Lleida va encendre ahir un total de 13 torres i muralles com a senyal de reivindicació i suport als migrants, i per posar en relleu el patrimoni històric i cultural del territori. El Tossal de Moradilla va ser un dels monuments amb més afluència de públic al matí, juntament amb el Castell del Rei (al costat de la Seu Vella) i al Castell de Gardeny, que van ser els punts d’encesa, amb pots de fum i bengales i la llum com protagonistes a la tarda, que van oferir una il·luminació impactant, i alhora, diferent en aquestes torres de la capital del Segrià, amb motiu de la tercera Encesa de Torres, Talaies i Talaiots. És una iniciativa a la qual es van sumar en el conjunt de la província de Lleida la torre del castell de Verdú, a l’Urgell; la torre de Fontdepou (Àger) i la Baronia de Sant Oïsme, a la Noguera; el Castell d’Orrit, al Pallars Jussà; i a la Ribagorça també van formar part de la proposta el Castell d’Areny, el Castell de Montanyana, Viacamp, Benavarri, Lluçars i Estopanyà.

En cada un dels punts es van programar dos sessions d’encesa de les torres (una al matí i una altra a la tarda) amb una mateixa estructura: una primera lectura d’un manifest en el qual es van reivindicar els drets dels migrants que venen per la ruta de la Mediterrània, i també la necessitat per trobar solucions per conservar el patrimoni històric i cultural de les poblacions que formen part del projecte, per acabar interpretant El viatge a Ítaca de Lluís Llach. En escenaris com el Tossal de Moradilla es va rebre el Grup Àgora d’Albatàrrec, que va tancar les activitats a la tarda. Al Castell del Rei, la Coral Estel va ser l’encarregada d’amenitzar el final de la jornada.

El president d’Amics de la Seu Vella, Joan-Ramon González, va destacar que “l’objectiu de cara a pròximes edicions és que hi hagi una comunicació més pròxima entre els punts d’encesa. Pot ser que Ciutadilla o Guimerà siguin opcions a tenir en compte per a l’any que ve”, va afegir González.

A Verdú, l’acte va ser liderat per Xercavins. La torre del castell va lluir, per segon any consecutiu, amb fum de color roig al migdia i amb bengales de foc a la nit com a símbol de llum i acollida.