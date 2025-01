Ni la taronja ni el kiwi: aquesta és la millor fruita per netejar el còlon de forma natural

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El còlon, també conegut com a intestí gruixut, és una part fonamental del nostre sistema digestiu. Ubicat entre l’intestí prim i el recte, se subdivideix en quatre seccions: el còlon ascendent, el còlon sigmoide, el còlon descendent i el còlon transvers. Amb una longitud aproximada d’1,5 metres i un diàmetre de 6,5 centímetres, el còlon s’encarrega d’extreure aigua, emmagatzemar residus, mantenir l’equilibri d’hidratació i absorbir vitamines abans que els rebutjos siguin eliminats del cos.

Els símptomes més comuns d’una malaltia del còlon inclouen trastorns intestinals com el restrenyiment o la diarrea, dolor i inflor abdominal, i la presència de sang als excrements. Encara que la colonoscòpia és la principal prova per detectar el càncer de còlon, no sempre és bé acceptada pels pacients a causa de la seua naturalesa invasiva.

Davant d’aquest panorama, una investigació publicada en el 'New York Times International Weekly' ha assenyalat una sèrie de fruites que són beneficioses per netejar el còlon de manera natural. Entre elles, destaca la poma, una fruita globosa que sobresurt per les seues múltiples propietats.

Beneficis de la poma per al còlon

La poma és una fruita extraordinària que ofereix nombrosos beneficis per a la salut del còlon. Aquí et presentem algunes de les seues propietats més destacades:

1. Desinflamació de la mucosa digestiva

La pectina present en la poma té la capacitat de desinflamar la mucosa digestiva, la qual cosa la converteix en una opció ideal per a persones que tenen colitis, còlon irritable, diverticles i altres problemes intestinals.

2. Protecció de la flora intestinal

A més de desinflamar, la poma també ajuda a protegir la flora intestinal en inhibir el desenvolupament de bacteris patògens a l’intestí. Això contribueix a mantenir un equilibri saludable en el sistema digestiu.

3. Prevenció de malalties cardiovasculars

La poma és rica en pectina, un tipus de fibra soluble que ajuda a disminuir l’absorció de greixos provinents de l’alimentació, com el colesterol i els triglicèrids. D’aquesta manera, consumir pomes regularment pot contribuir a la prevenció de malalties cardiovasculars.

4. Afavoreix la pèrdua de pes

Amb un baix contingut calòric i una alta quantitat de fibra i aigua, les pomes poden ajudar a augmentar la sensació de sacietat per més temps, reduint així la gana i afavorint la pèrdua de pes.

5. Regulació de la pressió arterial

La poma|illa és una excel·lent font de potassi, un mineral que facilita l’eliminació de l’excés de sodi de l’organisme a través de l’orina. Això ajuda a mantenir un equilibri en la pressió arterial, prevenint problemes d’hipertensió.

Com incorporar la poma en la teua dieta

Incorporar la poma a la dieta diària és senzill i deliciós. Pots consumir-la crua com a snack, afegir-la a amanides, batuts o postres saludables. També és una excel·lent opció per preparar sucs naturals o infusions. Es recomana consumir la poma amb pell, ja que és allà on es concentra gran part de la seua fibra i nutrients beneficiosos.

A Espanya, la poma és una fruita àmpliament disponible durant tot l’any. Algunes de les varietats més populars inclouen la Golden Delicious, la Granny Smith, la Royal Gala i la Reineta. Cadascuna d’elles ofereix un sabor i textura únics, així com beneficis similars per a la salut del còlon.

Altres aliments beneficiosos per al còlon

A més de la poma, hi ha altres aliments que poden contribuir a la salut del còlon:

Fruites i verdures riques en fibra, com les peres, les pastanagues, els espinacs i els nabius.

Cereals integrals, com la civada, l’arròs integral i el pa de blat sencer.

Llegums, com els cigrons, les llenties i els fesols.

Productes lactis fermentats, com el iogurt i el quefir.

Aigua, essencial per mantenir una bona hidratació i afavorir el trànsit intestinal.

La poma és una fruita extraordinària que ofereix múltiples beneficis per a la salut del còlon. El seu contingut en pectina, fibra i nutrients la converteixen en una aliada ideal per desinflamar la mucosa digestiva, protegir la flora intestinal, prevenir malalties cardiovasculars, afavorir la pèrdua de pes i regular la pressió arterial.

Incorporar la poma en la teua dieta diària, juntament amb altres aliments rics en fibra i una bona hidratació, pot contribuir significativament a mantenir un còlon saludable i prevenir trastorns digestius. Recorda sempre consultar amb un professional de la salut davant de qualsevol símptoma persistent o preocupació relacionada amb la teua salut intestinal.