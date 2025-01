Una pastisseria de Lleida guanya, per sisè any consecutiu, el premi a la millor de Ponent

Publicat per TATIANA FERNÁNDEZ Verificat per Creat: Actualitzat:

L’establiment Tugues de Lleida va rebre dissabte la Fava d’Or a millor pastisseria de Ponent, un premi que el local guanya consecutivament des del 2020, en la 6a edició dels premis Fava d’Or de la Mostra Internacional de Pastisseria de Sant Vicenç dels Horts 2025. Per la seua part, Fa i Carme de la capital, Sucrerie Pastisseria Alpicat i Vilà de Tàrrega formen part del top 50 de les millors pastisseries de Catalunya, llista en la qual també figura Tugues, i van rebre una Fava de Cacau.

Rafael Tugues, que va recollir el premi durant la gala juntament amb el seu fill Rafael, va fundar la pastisseria de Rovira Roure l’any 1967 i des d’aleshores, és un lloc de referència en el món del dolç a Lleida pel seu treball artesà i l’alta qualitat dels productes. Jordi Tugues va assumir fa uns 18 anys el relleu de l’empresa familiar que va fundar el seu pare i, des d’aleshores, ha introduït la investigació i l’experimentació com a novetat en les seues elaboracions sense perdre l’artesania pròpia dels seus productes.

Rafael Tugues, fundador de Tugues, va recollir el premi durant la gala celebrada a Sant Vicenç dels Horts

La 8a edició de la Mostra Internacional de Pastisseria de Sant Vicenç dels Horts 2025 va entregar durant la cerimònia els premis Faves d’Or i les distincions Fava de Cacau - Sant Vicenç dels Horts gràcies a un jurat coordinat per l’especialista Marc Balaguer i integrat per professionals de prestigi que no disposen de pastisseries en propietat. El local Escribà de Barcelona va rebre el primer premi Fava d’Or a més innovadora; l’establiment Targarona d’Igualada, la segona Fava d’Or com a pastisseria amb més valor històric; i la Sans de la Bisbal d’Empordà, la tercera Fava d’Or en reconeixement al producte singular que ofereix. Val a destacar que, a més de Tugues, L’Atelier de Barcelona, Tarragona d’Igualada, El Carme de Vic, Cal Jan de Torredembarra i Tornés de Girona van guanyar la distinció Fava d’Or a millor pastisseria de les seues respectives zones geogràfiques.

El jurat també va premiar en la cerimònia les cinquanta millors pastisseries de Catalunya amb la distinció del guardó Faves de Cacau. Es tracta d’una llista en la qual totes les que hi són incloses reben la mateixa distinció i valoració, sense prioritzar ordre ni classificació.

La ja citada Fa Pastisseria de Pardinyes repeteix per segon any consecutiu en la llista dels millors establiments de Catalunya.