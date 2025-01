Quants anys s'ha de cotitzar per jubilar-se el 2025 i cobrar el 100% de la pensió?

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’any 2025, encara que es produirà un canvi en l’edat legal de jubilació, el mètode de càlcul de la pensió de la Seguretat Social es mantindrà sense modificacions, igual com els requisits i els anys de cotització necessaris per poder jubilar-se o per percebre el 100% de la pensió. Per accedir a la jubilació el 2025, serà imprescindible haver cotitzat un mínim de 15 anys, dels quals almenys dos hauran d’estar compresos dins dels últims quinze anys previs al fet causant. A més, serà necessari trobar-se en situació d’alta o alta assimilada en la Seguretat Social, en qualsevol dels seus règims.

La Seguretat Social entén per "fet causant" el moment en què finalitza l’activitat laboral, sempre que el treballador estigués en actiu i no hagin transcorregut més de tres mesos des del cessament de la seua ocupació. També es refereix a l’instant en què se sol·licita la jubilació, una vegada que hagin passat més de tres mesos des de l’acabament de la vida laboral.

Addicionalment, serà imprescindible complir l’edat ordinària de jubilació, que sí que experimentarà canvis el 2025. Concretament, l’edat legal de jubilació ordinària se situarà en els 66 anys i 8 mesos per a aquells treballadors que comptin amb menys de 38 anys i 3 mesos cotitzats. Al contrari, els que acreditin aquell període de cotització o superior, podran jubilar-se als 65 anys.

Anys de cotització necessaris per cobrar el 100% de la pensió

Amb 15 anys cotitzats, es té dret al 50% de la base reguladora. Aquesta base reguladora es calcula sumant les bases de cotització dels últims 25 anys (300 mesos) i dividint el resultat entre 350. A partir d’allà, com més mesos s’hagin cotitzat, major serà el percentatge de la base reguladora al que es té dret, seguint aquests percentatges:

Per cada mes addicional dels següents 49 mesos, s’afegirà un 0,21% extra de la base reguladora.

de la base reguladora. Per cada mes addicional fins el mes 209, se sumarà un 0,19% extra de la base reguladora.

Així, per tenir dret al 100% de la pensió, serà necessari haver cotitzat almenys 36 anys i 6 mesos al llarg de la vida laboral. Aquests percentatges seran vàlids per a 2025 i 2026, però cal tenir en compte que el 2027 tornaran a canviar, tal com regula la Llei 27/2011 en la seua disposició transitòria vint-i-unena, sent necessari 37 anys cotitzats.

És important no confondre el 100% de la pensió amb la pensió màxima. La pensió màxima es refereix a l’import màxim que es pot rebre, ja sigui cobrant una sola pensió o algunes de manera simultània. D’altra banda, el 100% de la pensió correspon al màxim basada en la base reguladora.

Què passa si no s’assoleixen els 15 anys de cotització?

En el cas d’haver cotitzat menys de 15 anys a la Seguretat Social, no es tindrà dret a la pensió contributiva de jubilació, però sí a la pensió no contributiva de jubilació, sempre que es tingui almenys 65 anys d’edat i es demostri una manca d’ingressos. Aquesta prestació té una quantia que oscil·la entre els 141,18 euros i els 564,70 euros, en funció dels ingressos i dels membres que formin la unitat de convivència.