Èxit de públic en la trentena edició de la Festa d'Alosa

La Fundació Alosa de Lleida va tancar ahir els actes amb motiu del seu 30 aniversari amb la celebració de la Festa d’Alosa que va acollir l’Espai Orfeó amb 130 participants. La jornada va comptar amb el grup teatral Lo New, format per usuaris de la fundació, que van posar en escena l’obra Jo també ho soc, que explica com un grup de granotes fugen del seu hàbitat natural per trobar el seu lloc al món. A l’abandonar el seu entorn, s’adonen que un conjunt d’insectes envaeixen el seu territori. Com va explicar Mateu Aventín, director de la Fundació Alosa, “l’obra vol representar que tots tenim el nostre lloc i mereixem disfrutar d’una vida plena”. L’acte va finalitzar amb un pica-pica i karaoke.