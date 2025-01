La pau des de la mirada dels nens

Lleida TV va estrenar ahir a la nit el curtmetratge Mirades al món, una producció pròpia que compta amb l’organització de la regidoria de Cooperació de la Paeria i elaborat per Judit Montoy en la direcció i presentació de Mariví Chacón. Es tracta d’una iniciativa en la qual alumnes de 10 a 14 anys dels centres Sant Jaume-Les Heures, FEDAC Lleida, Sant Jordi, Col·legi Episcopal, Sant Josep de Calassanç i Col·legi El Carme han pogut aprendre sobre conflictes actualment actius i treballar en valors de pau i no-violència.

En aquesta ocasió també han participat entitats i ONG que han explicat als alumnes les causes i les conseqüències dels conflictes a Síria, Palestina, Ucraïna i el Sàhara.

Juanjo Meilán, professor de l’escola Sant Josep de Calassanç, va explicar ahir, durant l’acte de presentació a la Biblioteca de Lleida, que els alumnes van poder conèixer de primera mà a través d’una associació com és el dia a dia en un camp de refugiats després d’abordar el conflicte a Síria.

Un treball en el qual han comptat amb diverses eines pedagògiques i amb el qual els alumnes, en aquest cas de cinquè de Primària, també van poder aprofundir sobre els valors de respecte, diàleg, solidaritat, comunicació i entesa.

La iniciativa s’emmarca dins de la commemoració del Dia Escolar per la No-Violència i la Pau en la qual van participar desenes de centres educatius de les comarques lleidatanes amb diferents propostes.

A Tàrrega, els centres educatius de la capital de l’Urgell van construir a la plaça Major un trencaclosques amb 12 capses de cartró que simbolitzava un bombarder disparant coloms de la pau amb el lema La nostra lluita és la pau. El disseny era obra de l’Escola d’Art Ondara encara que cada escola i institut de Tàrrega es va encarregar d’una de les peces. Dins de cada caixa, cadascun d’ells va dipositar els desitjos de la pau per un món més pròsper.

D’altra banda, alumnes de l’Escola Sant Jordi de Puigverd de Lleida van participar en la commemoració dibuixant entre tots la paraula pau i component el missatge “no hi ha camí per a la pau, la pau és el camí”, abans de clausurar l’acte amb la cançó Heal the world.