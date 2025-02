A quina dècada vas néixer? Aquests eren els noms de moda a Lleida a cada dècada

La labor documentalista de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) permet accedir a interessants dades que retraten societats com la de Lleida. Així, permet recordar, per exemple, els noms que han estat tendència en els últims 100 anys.

Durant les primeres dècades del segle XX, els noms més freqüents entre els nadons lleidatans eren Maria per a les nenes i Josep per als nens. Concretament, abans de 1930, per cada 1.000 nadons, 127 nenes es deien Maria i 72 nens es deien Josep. Altres noms populars en aquella època eren Teresa, Rosa i Josefa per a elles, i Ramon, Francisco i Antonio per a ells.

Als anys 30, Maria i Josep es mantenien com els noms preferits, però van aparèixer amb força altres com Montserrat i Ramona en el cas de les nenes, i Joan i Jaume en el dels nens. Una dècada després, als 40, Maria Carmen va irrompre com el segon nom més freqüent per a les nenes, després de Maria, mentre que Ramon va superar a Josep com el preferit per als nens.

Montserrat lidera als 50 i 60

En arribar als anys 50, Montserrat es va convertir en el nom estrella per a les nenes lleidatanes, seguit de Maria Carmen i Maria Teresa. Entre els nens, Ramon, José i Antonio eren els més triats. Una tendència que es va mantenir durant els 60, amb l'ascens destacat de noms com Nuria i Rosa Maria per a elles, i Jordi i Francisco Javier per a ells.

L'auge de Jordi als 70 i 80

Als anys 70, Jordi va experimentar un auge espectacular, consolidant-se com el nom favorit per als nens lleidatans, molt per sobre d'altres com David, Òscar o Xavier. En el cas de les nenes, Montserrat seguia liderant, seguida de Núria, Marta i Maria Carmen. Una situació similar es va viure als 80, amb Jordi i Núria com els noms més freqüents.

Marc i Maria dominen els 90

Als anys 90 es va produir un canvi de tendència. Marc va desbancar a Jordi com el nom preferit per als nens, mentre que Maria tornava a ser el més escollit per a les nenes, per davant d'Anna i Laura. Altres noms que van guanyar popularitat en aquesta dècada van ser Sergi, Adrià i Gerard per a ells, i Alba, Cristina i Laia per a elles.

Pol i Júlia, els reis dels 2000

Amb l'arribada del nou mil·lenni, Marc va seguir sent el nom més freqüent per als nens lleidatans, però Pol va experimentar un ascens meteòric, col·locant-se com el tercer més triat. En el cas de les nenes, Júlia va arrasar, superant àmpliament a Maria, Paula i Laia. Altres noms en auge als anys 2000 van ser Àlex, Arnau i Roger per a ells, i Carla, Alba i Aina per a elles.

La diversitat marca els 2010 i 2020

En les dues últimes dècades, la diversitat ha sigut la nota dominant. Tot i que Marc segueix sent el nom més triat per als nens, altres com Jan, Pau, Martí, Pol o Nil li segueixen de prop. En el cas de les nenes, Júlia manté el lideratge, però noms com Carla, Martina, Aina o Ona han guanyat molt terreny.

En definitiva, les dades de l'INE permeten constatar com les preferències a l'hora de triar el nom per als nadons han anat evolucionant al llarg del temps a Lleida, passant de la prevalença de noms tradicionals com Maria i Josep a principis del segle XX, a una major diversitat i originalitat en les últimes dècades, amb l'auge de noms com Pol, Júlia, Jan o Ona. Una evolució que reflecteix els canvis socials i culturals viscuts per la societat lleidatana en els últims 100 anys.