L'engany de l'amor a través de les xarxes: el catfishing

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El creixement exponencial de les xarxes socials i les aplicacions de cites ha canviat radicalment la forma en què ens relacionem, obrint noves oportunitats per connectar amb altres persones sense importar la distància. No obstant això, aquest entorn digital també ha donat lloc a nous riscos i pràctiques enganyoses, com el catfishing.

El catfishing consisteix en la creació d'una identitat falsa per part d'una persona que, amb finalitats malicioses, usa informació i/o imatges inventades per enganyar, manipular emocionalment o fins i tot estafar a un tercer. El terme es va popularitzar arran del documental de 2010 "Catfish", on Nev Schulman relata la seva experiència en iniciar una relació en línia amb una jove anomenada "Megan", que més tard descobreix que és una dona gran amb una identitat completament falsa.

Com funciona aquesta estafa?

En el context de les interaccions en línia, segons INCIBE , el catfishing es refereix a la creació d'una identitat fictícia amb la intenció d'enganyar a una altra persona. De la mateixa manera que un pescador utilitza un esquer per atreure i capturar un peix, un "catfisher" fa servir un perfil fals, generalment amb informació i fotos robades, per atreure i manipular a les seves víctimes.

Aquesta estafa pot tenir conseqüències emocionals i financeres devastadores per a aquells que cauen en el parany. A més de l'impacte psicològic i econòmic que aquesta pràctica pot causar, els estafadors solen buscar obtenir imatges íntimes de les seves víctimes, que posteriorment utilitzen per fer xantatge en el que es coneix com a sextorsió. També poden aprofitar la informació personal compartida per tercers per cometre delictes com el robatori d'identitat.

El procés del catfishing pas a pas

Els estafadors normalment segueixen un procés ben planificat i sistemàtic per guanyar-se la confiança de les seves víctimes i treure profit d'elles. Des de la creació del perfil fins aconseguir crear un vincle prou fort com per influir en les decisions de la persona afectada. A continuació, t'expliquem pas a pas com operen aquests ciberdelinqüents:

a.- Creació d'una identitat falsa: l'estafador dissenya un perfil fictici a les xarxes socials o plataformes de cites, fent servir fotografies i dades personals robades per donar més credibilitat.

b.- Primer contacte: a través de missatges privats o sol·licitud d'amistat busquen crear interès o curiositat inicial a la persona per la qual s'han interessat.

c.- Construcció de la relació: es va desenvolupant una relació emocional amb la víctima a través de converses freqüents i detalls personals falsos. Aquesta relació es limita al mitjà en línia, ja que l'estafador o ciberdelinqüent ofereix excuses constants, com problemes tècnics amb el seu dispositiu o viatges sobtats, que li impedeixen mostrar-se en persona o per càmera.

d.- Manipulació emocional: mitjançant la utilització d'històries commovedores, com tragèdies familiars o problemes de salut, l'estafador busca l'empatia i confiança de la víctima.

e.- Sol·licitud de diners o favor: un cop establerta la relació, el ciberdelinqüent comença a sol·licitar una ajuda generalment econòmica, que justifica amb emergències mèdiques, deutes o situacions desesperades sobtades. També existeix la possibilitat que sol·liciti contingut o converses pujades de to per després fer xantatge, aquesta pràctica és coneguda com sextorsió.

Senyals d'alerta i indicadors de catfishing

Identificar a temps un cas de catfishing pot marcar la diferència entre protegir-se o caure en el parany. Els estafadors solen emprar tàctiques recurrents per generar confiança i aprofitar-se de les persones. Si detectes alguns dels següents senyals, actua amb cautela:

a.- Si et venen un conte de fades, desconfia: No tot és tan perfecte com sembla, manté la cautela. Aquest factor pot ser creat a consciència per atreure emocionalment a les seves víctimes.

b.- Presència mínima o sospitosa a les xarxes socials: un perfil massa perfecte, amb poques publicacions o activitat recent pot ser motiu de desconfiança. També és habitual que aquests perfils tinguin pocs amics o seguidors i manquin d'interaccions autèntiques.

c.- Històries inconsistents: sovint les mentides que expliquen els estafadors canvien o tenen detalls que no encaixen bé, la qual cosa pot ser un senyal que estan mentint. A més, si notes que les respostes a les teves preguntes no són clares, és probable que estiguis tractant amb algú que no és honest sobre la seva identitat.

d.- Lligams romàntics intensos: solen buscar crear un vincle emocional ràpid mitjançant afalacs excessius, missatges romàntics i promeses d'un futur idealitzat. Si algú mostra un nivell de compromís i afecte desproporcionat en molt poc temps, és prudent mantenir la cautela.

Com protegir-se del catfishing

Un cop identifiquis els senyals d'alerta, has de prendre mesures preventives per evitar caure en l'engany. Segueix aquestes recomanacions per garantir una experiència més segura si has conegut algú a Internet:

a.- Protegeix la teva informació personal: mai comparteixis dades privades, com la teva adreça, número de telèfon o informació bancària amb persones que només coneixes en línia.

b.- Verifica perfils sospitosos: realitza cerques inverses d'imatges per comprovar si les fotos utilitzades en el perfil han estat robades. A més, és important verificar la informació proporcionada i buscar inconsistències que puguin delatar a l'estafador.

c.- Configura la privacitat de les teves xarxes socials: revisa i ajusta la configuració de privacitat a les teves xarxes socials per limitar la informació visible a desconeguts. Això redueix el risc que puguin recopilar informació sobre tu i construir un perfil per realitzar aquesta estafa.

d.- Evita les presses i les sol·licituds de diners: pren-te el teu temps per conèixer a l'altra persona. A més, mai has d'enviar diners sense haver investigat la situació a fons.

e.- Denuncia perfils sospitosos: si sospites que un perfil és fals o està intentant enganyar-te, utilitza les funcions que ofereixen les plataformes de xarxes socials per reportar-ho.

Accions a emprendre si has estat víctima de catfishing

Si has estat víctima de catfishing, és important actuar ràpidament per minimitzar els danys i protegir la teva informació personal. Segueix aquests passos clau:

a.- Reuneix totes les proves possibles: conserva captures de pantalla i converses que puguin recolzar el teu cas. Això serà útil per presentar una denúncia davant les autoritats.

b.- Practica l'egosurfing: d'aquesta manera, podràs comprovar la informació que hi ha sobre tu a la xarxa i com podria estar sent utilitzada.

c.- Sol·licita el dret a l'oblit: si trobes informació personal teva a Internet que vulguis eliminar, pots exercir el teu dret a l'oblit per procedir a l'eliminació d'aquestes dades de motors de cerca i pàgines web.

El catfishing és una pràctica fraudulenta que aprofita la confiança dels usuaris a les xarxes socials i aplicacions de cites per manipular emocionalment i estafar a les víctimes. Conèixer els senyals d'alerta, protegir la informació personal i actuar amb cautela en les interaccions en línia són claus per evitar caure en aquest tipus d'enganys.

Si malgrat les precaucions, has estat víctima de catfishing, és essencial reunir proves, practicar l'egosurfing i sol·licitar el dret a l'oblit per minimitzar els danys i protegir la teva identitat digital. Denunciar aquests casos també contribueix a crear consciència i prevenir que altres persones pateixin aquesta mena d'estafes emocionals i financeres a la xarxa.