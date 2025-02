Viatjar als escenaris dels Òscar 2025: descobreix les destinacions de les pel·lícules nominades

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

La 97a edició dels Premis Oscar, que tindrà lloc la matinada del 2 al 3 de març de 2025, dona als amants del setè art l’oportunitat de recórrer els escenaris que han donat vida a les 10 pel·lícules nominades aquest any.

Des de la vibrant Ciutat de Mèxic fins la icònica Nova York, passant per la meca del cine a Los Angeles i l’encant històric de Roma, Civitatis, companyia online de visites guiades i excursions en espanyol per tot el món, proposa experiències que faran que els viatgers cinèfils se sentin dins de la gran pantalla.

El cine té el poder de transportar-nos a llocs únics sense sortir de la butaca, però quina millor manera de celebrar els Premis Oscar 2025 que viatjant a les destinacions on es van rodar les 10 pel·lícules més destacades d’aquest any?

Ciutat de Mèxic, escenari d’' Emilia Pérez '

La capital mexicana torna a brillar a la gran pantalla amb 'Emilia Pérez', la pel·lícula estrangera amb més nominacions (13) en la història dels Òscar. Encara que gran part del rodatge es va realitzar en un estudi a París, algunes escenes es van filmar a la colònia Escandón i els seus voltants. Per descobrir els racons més emblemàtics de la Ciutat de Mèxic, Civitatis recomana un tour amb autobús turístic o amb bicicleta elèctrica, opcions ideals per explorar la història i la cultura de la metròpoli.

Los Angeles, la meca del cine i 'La Sustancia'

Los Angeles és sinònim de cine, i aquest any torna a ser protagonista amb 'La Sustancia', en la qual Demi Moore interpreta una actriu en decadència. La ciutat acull alguns dels escenaris més icònics del setè art, i els viatgers que vulguin submergir-se en la seua atmosfera cinematogràfica poden fer-ho amb el tour per Hollywood i Mulholland de Civitatis. Durant el recorregut, es visiten llocs mítics com el Griffith Observatory, Beverly Hills i Rodeo Drive, a més del Passeig de la Fama, on es va rodar la primera escena de la pel·lícula.

Nova York, la ciutat d’'Un completo desconocido’ i ' Anora '

Nova York és un dels grans escenaris del cine mundial. Aquest any, la ciutat cobra protagonisme amb 'Un completo desconocido’, un film que recrea la vibrant escena musical dels anys 60 i narra la història de Bob Dylan, i amb 'Anora', una pel·lícula que reflecteix l’energia vibrant i caòtica de la metròpoli. Per als viatgers que somien reviure les seues escenes favorites, Civitatis ofereix el tour de cine pels escenaris de sèries i pel·lícules, on es poden visitar els llocs que van aparèixer a Spiderman, Los Cazafantasmas, Friends o Sex and the City.

Roma i la Ciutat del Vaticà, teló de fons de 'Cónclave'

Roma i exteriors de la Ciutat del Vaticà li van donar vida a la pel·lícula 'Cónclave', enfocada en un dels rituals més secrets i antics del món: l’elecció d’un nou Papa. Si volen recórrer i conèixer els escenaris reals que fan part d’aquesta pel·lícula, Civitatis recomana fer un tour amb el que es tindrà accés directe a la Basílica de Sant Pere, els Museus Vaticans i la Capella Sixtina.

Budapest es converteix en Filadèlfia per a ' The Brutalist '

La capital d’Hongria, que es va convertir en Filadèlfia durant diverses setmanes, ha estat el teló de fons de 'The Brutalist', un drama que segueix la història d’un arquitecte hongarès emigrat als Estats Units als anys 40. Per als qui vulguin submergir-se en l’atmosfera de la ciutat, Civitatis ofereix un passeig amb vaixell pel Danubi o un tour per Budapest per complet, que recorre els llocs més emblemàtics com el Parlament, el Bastió dels Pescadors o el Castell de Buda.

Londres, de ' Wicked ' a Harry Potter

L’esperada adaptació cinematogràfica de l’exitós musical 'Wicked' ens porta a un món de màgia i fantasia, però gran part del rodatge va tenir lloc en diferents estudis de Londres i en localitzacions icòniques de la capital britànica. Els fans del cine i el teatre poden submergir-se en la màgia londinenca amb el tour de Harry Potter per Londres, que recorre escenaris de pel·lícules fantàstiques, o amb la visita guiada pel Shakespeare’s Globe Theatre.

Abu Dhabi i Jordània, els deserts de ' Dune : Parte Dos’

Les espectaculars dunes d’Abu Dhabi i l’imponent desert de Wadi Rum a Jordània han servit d’escenari per al planeta Arrakis a 'Dune: Parte Dos’. Aquests paisatges àrids i monumentals han estat el teló de fons perfecte per a l’èpica història de ciència-ficció dirigida per Denis Villeneuve. Els viatgers que vulguin viure la seua pròpia aventura al desert poden fer-ho amb el safari pel desert d’Abu Dhabi o a Wadi Rum.

Florida, escenari de ' Nickel Boys '

Basada en fets reals, 'Nickel Boys' narra la història d’un reformatori en Florida en la dècada de 1960. Aquest estat, amb la seua història complexa i el seu paisatge tropical, es converteix en un escenari clau per a la trama de la pel·lícula. Per als qui vulguin explorar l’altra cara de Florida, Civitatis ofereix el tour per San Agustín en un troleibús, la ciutat més antiga dels Estats Units, o una excursió als Everglades des de Miami.

Berlín, testimoni de la història en 'Aún estoy aquí'

La vibrant capital alemanya ha estat l’escenari d’'Encara estic aquí', una pel·lícula que explora la resistència i la identitat en temps turbulents. Amb la seua barreja d’història i modernitat, Berlín continua sent una de les destinacions més cinematogràfiques d’Europa. Per descobrir la ciutat a través de la seua història i cultura, Civitatis recomana el tour per Berlín per complet, que recorre llocs emblemàtics com la Porta de Brandenburg, el Mur de Berlín i Alexanderplatz.