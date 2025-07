El TSJC revoca la condemna i absol Dani Alves del delicte d’agressió sexual a una jove en una discoteca de Barcelona

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

La secció d'apel·lacions del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha estimat per unanimitat el recurs del futbolista Dani Alves, que va ser condemnat per l'Audiència de Barcelona a 4 anys i mig de presó per un delicte d'agressió sexual a una jove en una discoteca de Barcelona el 31 de desembre de 2022. El tribunal desestima així els recursos de la fiscalia --que sol·licitava la nul·litat parcial de la sentència i subsidiàriament elevar la pena a 9 anys de presó-- i de l'acusació particular --que demanava apujar la pena a 12 anys-- i absol l'acusat, deixant sense efecte les mesures cautelars imposades.

El ple de la secció d'apel·lacions, integrat per tres magistrades i un magistrat, no comparteix “la convicció del tribunal d'instància expressada en la seva resolució, l'exposició de la qual conté al llarg dels raonaments una sèrie de buits, imprecisions, inconsistències i contradiccions sobre els fets, la valoració jurídica i les seves conseqüències”.