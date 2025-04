La Seu d’Urgell, gran tauler dels jocs per a tota la família

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Continua la partida a la Seu d’Urgell, que des de divendres s’ha convertit en un gran tauler lúdic en el marc de la novena edició del Festival del Joc del Pirineu, amb la participació de 23 editorials de jocs familiars, infantils i avançades. Durant el dia d’ahir, els diferents espais habilitats a la capital de l’Alt Urgell, com la sala Sant Domènec, van rebre uns 4.500 visitants en la que va ser la seua segona jornada, segons l’organització del certamen. “Avui [per ahir] hem acollit una desena de tornejos i hem presentat dos jocs nous, com el Fromage (de la distribuïdora Asmodee), del qual també va tenir lloc una mostra exclusiva”, va assegurar a SEGRE Marc Travé, codirector del festival juntament amb Pablo Giménez.

Un dels actes centrals de la jornada d’ahir va ser l’entrega dels Premis Tabula, organitzats per la crítica especialitzada en el sector del joc de taula, que compten amb dinou categories com Millor Joc de l’Any, Millor Joc Infantil, Millor Joc de Cartes, Millor Autoria i Millor Producció i Components, entre altres. Per una altra banda, el Festival del Joc del Pirineu va acollir divendres l’entrega dels Premis Catalunya als millors jocs de taula en català, que van reconèixer a Nessie en la categoria infantil, Trekking en la familiar, i Salton Sea en l’avançada.

La diversió continua avui fins a les 20.00 hores amb els últims campionats i demostracions de jocs de taula, així com un centenar de taules en què qualsevol jugador podrà provar la seua habilitat.