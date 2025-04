Vacunar-se contra l’herpes zòster redueix el risc d’alzheimer, segons un estudi de Stanford

Publicat per Redacció Guissona Creat: Actualitzat:

Un estudi de la Universitat de Stanford (EUA), publicat a la revista Nature, ha demostrat que les persones grans que es vacunen contra l’herpes zòster tenen un 20% menys de risc de desenvolupar alzheimer en els set anys següents. És la primera vegada que s’estableix una relació de causa-efecte entre aquesta vacuna i la prevenció de la demència.

La investigació s’ha basat en dades de més de 280.000 persones a Gal·les, on el 2013 es va oferir la vacuna només als qui tenien 79 anys. Aquesta situació va permetre comparar amb un grup similar que no va ser vacunat, obtenint resultats estadísticament significatius. L’efecte protector va ser més notable en dones.

Els investigadors apunten que la vacuna pot evitar la reactivació del virus latent que causa l’herpes zòster —el mateix que provoca la varicel·la—, prevenint així danys al cervell. També podria tenir efectes beneficiosos sobre el sistema immunitari, com la reducció de la inflamació neurològica.

A Catalunya, la vacuna contra l’herpes zòster s’inclou al calendari vacunal des de 2022 i s’administra als 65, 80 i 90 anys, així com a persones de grups de risc. Encara que no prevé tots els casos de demència, aquesta troballa reforça el seu valor com a mesura de salut pública en l’envelliment saludable.