Hisenda avisa dels terminis per demanar cita telefònica i presentar la declaració de la Renda
L’Agència Tributària estableix calendaris específics per a cada modalitat de presentació, amb el servei 'Le Llamamos' disponible des del 29 d’abril fins el 27 de juny
L’Agència Tributària ha posat en marxa la campanya de la Renda 2024-2025 corresponent a l’exercici fiscal de 2024. Des del passat 2 d’abril, els contribuents ja poden presentar les seues declaracions de l’IRPF per via telemàtica, però l’administració tributària també ofereix alternatives per a aquells que prefereixin tenir assessorament personalitzat a través del servei telefònic 'Le Llamamos' o mitjançant atenció presencial en oficines. Cada modalitat té terminis específics que els contribuents han de conèixer per evitar possibles sancions per incompliment de les seues obligacions fiscals.
Per a molts contribuents, la presentació telefònica suposa un avantatge considerable, especialment per als qui no disposen de certificat electrònic o altres mètodes d’identificació digital. Aquest sistema facilita enormement el procés en comptar amb l’assistència directa d’un especialista d’Hisenda, la qual cosa redueix significativament la possibilitat de cometre errors en la declaració. L’Agència Tributària recomana sol·licitar cita prèvia com més aviat millor, ja que les places disponibles per a aquest servei són limitades i solen esgotar-se amb rapidesa en les setmanes prèvies a l’acabament del termini.
Com funciona el Pla 'Le Llamamos' de l’Agència Tributària
El servei 'Li Llamamos' és una de les opcions més demandades pels contribuents que busquen comoditat sense renunciar a l’assessorament professional. A través d’aquest sistema, un funcionari d’Hisenda contacta directament amb el ciutadà per ajudar-lo a completar i presentar la seua declaració de la Renda. Per accedir a aquest servei és imprescindible sol·licitar cita prèvia, que estarà disponible des del 29 d’abril fins el 27 de juny de 2025.
La sol·licitud de cita per a aquest servei pot realitzar-se amb temps, la qual cosa permet al contribuent organitzar el seu temps sense les presses d’última hora. Els especialistes de l’Agència Tributària aconsellen no demorar aquest tràmit, ja que la demanda sol ser molt alta, especialment en les dates properes al tancament de la campanya, i les places disponibles són limitades.
Opcions disponibles per sol·licitar cita prèvia
Els contribuents disposen de diverses vies per concertar la seua cita prèvia amb Hisenda:
A través d’internet: Accedint al portal web oficial de l’Agència Tributària (www.agenciatributaria.es), on es troba habilitat el servei específic de cita prèvia. Per utilitzar aquesta opció, el contribuent s’haurà d’identificar mitjançant el seu nombre de DNI, encara que també pot fer servir sistemes alternatius com el DNI electrònic, Cl@ve, certificat digital o número de referència.
Mitjançant aplicació mòbil: L’AEAT disposa d’una app oficial denominada 'Agència Tributària, compatible amb dispositius Android i iOS, des de la qual es pot gestionar fàcilment la sol·licitud de cita prèvia sense necessitat de recórrer a l’ordinador.
Per telèfon automàtic: S’han habilitat dos números telefònics que funcionen les 24 hores del dia: el 91 535 73 26 i el 901 12 12 24. Aquests sistemes automatitzats permeten sol·licitar cita a qualsevol hora sense intervenció d’operadors.
Atenció telefònica personalitzada: Per als qui prefereixin una atenció més directa, estan disponibles els números 91 553 00 71 i 901 22 33 44, operatius de dilluns a divendres en horari de 9:00 a 19:00 hores.
Documentació necessària per a l’atenció telefònica
En el moment de rebre la trucada del funcionari d’Hisenda, és fonamental tenir preparada tota la documentació necessària per agilitzar el procés:
- DNI o NIE i altres dades personals rellevants.
- Número de referència (que pot sol·licitar-se fàcilment a l’AEAT), clau PIN o credencials d’accés a Renda WEB.
- Número IBAN del compte bancari on es desitja rebre la devolució o des de la qual es realitzarà el pagament, segons correspongui.
- Dades fiscals proporcionades per l’Agència Tributària, que inclouen informació sobre rendiments del treball, transaccions immobiliàries i activitats econòmiques, entre d’altres.
- Documentació addicional rellevant per a la declaració, com justificants de deduccions, certificats de donacions o qualsevol altre document que pugui afectar el resultat de la liquidació.
Calendari complet de la Campanya de la Renda 2024-2025
La campanya de la Renda segueix un calendari estructurat que estableix diferents dates segons la modalitat de presentació triada pel contribuent:
- Presentació telemàtica: Disponible des del 2 d’abril fins el 30 de juny de 2025. Aquesta modalitat permet al ciutadà presentar la seua declaració a través del portal web de l’Agència Tributària o mitjançant l’aplicació mòbil oficial.
- Servei telefònic 'Le Llamamos': La sol·licitud de cita prèvia estarà disponible des del 29 d’abril fins el 27 de juny de 2025, mentre que el servei efectiu d’atenció telefònica començarà el 7 de maig i finalitzarà el 30 de juny.
- Atenció presencial en oficines: Per als qui prefereixin acudir personalment a una oficina de l’AEAT, la sol·licitud de cita prèvia es podrà realitzar des del 24 de maig fins el 28 de juny, i l’atenció efectiva es desenvoluparà entre el 3 de juny i el 30 de juny de 2025.
Què passa si no es presenta la declaració en termini?
Presentar la declaració fora del termini establert pot portar conseqüències econòmiques per al contribuent. Si la declaració resulta a ingressar, Hisenda aplicarà recàrrecs per extemporaneïtat que augmenten progressivament segons el temps transcorregut des de l’acabament del termini. Aquests recàrrecs oscil·len entre l’1% i el 15%, a més dels interessos de demora corresponents. En casos de declaracions a tornar, el retard pot suposar la pèrdua del dret a rebre l’esmentada devolució si se supera el termini de prescripció de quatre anys.
Qui està obligat a presentar la declaració de la Renda?
No tots els contribuents estan obligats a presentar declaració. Amb caràcter general, ho han de fer els qui hagin obtingut rendiments del treball superiors a 22.000 euros anuals d’un sol pagador, o 14.000 euros quan procedeixin de més d’un pagador (sempre que la suma de les quantitats percebudes del segon i restants pagadors superi els 1.500 euros). També estan obligats els qui percebin rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials subjectes a retenció que superin conjuntament els 1.600 euros, entre altres suposats específics contemplats en la normativa.