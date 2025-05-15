La consellera de Drets Socials anuncia una "transformació profunda" a la DGAIA arran del cas dels abusos sexuals
La consellera Mònica Martínez anuncia una acusació popular de la Generalitat en el cas d'abusos i demana comparèixer voluntàriament al Parlament
La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, ha anunciat avui a Balaguer que el Govern es personarà com a acusació popular en el cas dels abusos sexuals detectats a la DGAIA entre 2020 i 2022. En les seves declaracions, Martínez ha expressat el seu "rotund rebuig" davant uns fets que ha qualificat "d'esfereidors i inacceptables" i ha confirmat l'obertura d'un expedient informatiu per avaluar tots els protocols i evitar que situacions similars es repeteixin.
"Hem d'assegurar-nos que fets com aquests no tornen a passar mai més", ha afirmat la consellera, qui també ha sol·licitat comparèixer voluntàriament al Parlament per donar explicacions i detallar les accions correctives que s'implementaran. La revisió dels sistemes de protecció a la infància es presenta com una prioritat després d'aquests esdeveniments que han posat en qüestió l'acció de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència durant el període 2016-2020.
Pla de transformació integral en marxa
La consellera ha avançat que el departament presentarà properament un pla de transformació integral per a la DGAIA, en el qual s'està treballant des de fa setmanes. "És evident que la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència necessita una transformació profunda", ha reconegut Martínez, qui ha subratllat que el seu departament ha estat el primer en impulsar canvis en el lideratge d'aquesta direcció per iniciar una nova etapa.
Model Barnahus contra la violència infantil
Durant la seva intervenció, Martínez ha recordat el compromís del Govern per lluitar contra la violència sexual infantil, destacant el desplegament complet del model Barnahus, amb 14 centres d'abordatge contra la violència sexual a la infància distribuïts per tot el territori català. Aquest model, iniciat pel govern aragonès, ha estat finalment implementat a Catalunya com a eina fonamental en la protecció dels menors.
Defensa dels professionals i crida a la prudència
Malgrat els fets denunciats, la consellera ha volgut posar en valor "la feina de centenars de servidors i servidores públics que treballen incansablement" per protegir els infants, tant des de les administracions com des de les entitats del tercer sector. Ha fet també una crida a la prudència per evitar la revictimització dels menors afectats, insistint en la necessitat de vetllar per l'interès superior del menor i protegir la seva intimitat.
A més del cas d'abusos sexuals, la DGAIA també està sota investigació de l'Oficina Antifrau per prestacions a extutelats, un assumpte que, segons ha confirmat la consellera, també formarà part del pla de transformació integral anunciat.