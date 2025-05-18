LLEURE
Multitudinàries festes majors
Josmar, al Corretossino de Tàrrega i Mollerussa s’omple de gegants
Tàrrega i Mollerussa seguien ahir de festa major, amb la capital de l’Urgell vivint el seu dia gran. El Corretossino va ser el gran protagonista de la tarda. Centenars de persones van participar en aquest esbojarrat correbars protagonitzat per Lo Tossino, un dels elements de la cultura popular local, que se celebra des del 2012 i que s’ha convertit en una cita obligada de les festes locals. El Corretossino va arrancar a l’estació de tren amb un concert a càrrec de Pascual & Desnatats i al cap d’una hora va aparèixer Lo Tossino acompanyat aquest any amb un convidat d’ocasió, el Josmar, que va oferir el seu És superfort. Després es va donar inici al correbars al ritme de les xarangues Band The Marxa, Xarangarin Xaranga i Els Desmadrats. També es va celebrar un freqüentat vermut al Reguer, correfoc infantil en el qual el grup de Diables BAT va estrenar un titella de diablessa. Així mateix, va obrir portes la Firacóc en l’Espai MerCAT amb uns 20 expositors.
Laia Pedrós
A Mollerussa, la tercera jornada de festes va incloure actes multitudinaris, com un vermut a càrrec de la Colla del 75 al pati de l’Escola de Música o la JoveFest al pati de les bitlles, amb La Noche Quilombera, La Tremenda i DJ Rayko. També es va celebrar la dinovena Trobada Gegantera i Grallera, amb una desena de colles de la demarcació. Per la seua part, Aitona va continuar amb la festa major de Sant Gaietà amb activitats per a totes les edats. A la nit, estava previst música i l’elecció de pubilles i hereus.