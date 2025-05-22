El divertit vídeo en què la iaia Angeleta, la superàvia instagramer de 94 anys, anuncia que visitarà l’Aplec del Caragol de Lleida
Ha anunciat en un post d'aquesta xarxa social que assistirà aquest dissabte a la popular festa de Lleida
Ángela Coromina Roca, coneguda popularment com la Iaia Angeleta, ha confirmat a través de les seues xarxes socials que assistirà aquest dissabte a l’Aplec del Caragol de Lleida, un dels esdeveniments gastronòmics més emblemàtics de Catalunya. L’àvia instagramer compta, als seus 94 anys, amb gairebé 150.000 seguidors a Instagram.
El fenomen de la Iaia Angeleta va començar el 29 d’abril de 2023, quan el seu net Jordi va decidir obrir un compte d’Instagram amb el nom de @iaiaangeleta per donar visibilitat i reconeixement a les persones grans. El que va començar com una iniciativa familiar s’ha convertit en un autèntic fenomen viral, arribant els 100.000 seguidors en menys d’un any i continuant el seu creixement fins els gairebé 150.000 actuals.
L’Aplec del Caragol se celebrarà del 23 al 25 de maig en els Camps Elisis de Lleida. Aquest any, l’Aplec assolirà xifres històriques de participació amb 121 colles que reuniran 16.500 collistes. Ferran Perdrix, president de la Fecoll, va destacar que “la festa continua creixent, fet que ha provocat que moltes colles hagin de rebutjar nous membres per falta de espai”.
L’edició d’aquest any presenta canvis significatius com la remodelació de la plaça central en els Camps Elisis, que es convertirà en el punt neuràlgic de l’esdeveniment i estarà dividida en tres zones: un escenari per a concursos, activitats i concerts; una zona de restauració que duplicarà l’oferta del pavelló 4 i permetrà distribuir els fluxos de visitants en els moments de més afluència; i una terrassa chill out a l’aire lliure per als qui busquin una estona de tranquil·litat fora de la voràgine de la festa.
