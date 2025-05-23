Llaunes, cassoles i música: l'Aplec del Caragol de Lleida ja bull de festa
Comença l'edició més multitudinària amb la participació de 17.000 collistes de 121 colles
Els Camps Elisis viuen aquest divendres la jornada inaugural del 44è Aplec del Caragol de Lleida. Els penyistes ja han tret la pols dels equips de música, les cassoles i les llaunes que fins diumenge s'ompliran de milers de quilos de caragols. L'edició d'enguany serà la més multitudinària que haurà viscut la ciutat, amb la participació de 17.000 aplequistes de 121 colles. Com a novetat, s'implantarà un control d'accés al recinte penyista durant les nits de divendres i dissabte per garantir la seguretat en el moment que la festa rep una gran afluència de visitants. Així mateix, s'ha limitat el so dels altaveus de les colles als 90 decibels. La festa començarà de manera oficial a dos quarts de vuit de la tarda amb el 8è Lo Caragolasso.
Els Camps Elisis ja respiren ambient d'Aplec en les hores prèvies a l'inici oficial de la festa. Mentre que alguns collistes han fet els últims retocs a les seves penyes, d'altres ja han preparat cassoles de tros i obert xarxes de caragols per netejar-los i fer el primer dels dinars. "Gaudim molt perquè ens trobem tota la colla. És un cap de setmana especial per gaudir, ballar, cantar, menjar i beure", ha explicat la Gemma, de la colla Kiriki.
En la mateixa línia s'ha expressat el José Maria de la colla Huy-Huy, qui després d'un temps vivint a Lleida va tornar l'any 2001 a Tarifa, la seva ciutat natal. Des d'aleshores viatja fins a la capital del Segrià cada any per participar a l'Aplec. "Atipar-me de caragols sempre és una bona causa per venir", ha dit. Per la seva banda, el Paco ha apuntat que "treballem durant tot l'any per preparar la festa".
L'edició més multitudinària de l'Aplec del Caragol ho té tot de cara, amb previsions climatològiques bones i sense previsió de pluja. L'edició d'enguany assolirà el rècord dels 17.000 penyistes, 2.000 més que l'any passat, i les 121 colles, 3 més que l'edició passada. Fins diumenge, la previsió és consumir unes 15 tones de caragols.
Per tal de garantir la seguretat arreu del recinte, la Federació de Colles de l'Aplec del Caragol (FECOLL) habilitarà controls d'accés entre les nou de la nit de divendres i les set del matí de dissabte i entre les vuit del vespre de dissabte i les set del matí de diumenge. "Ens trobem en un Aplec de rècord amb xifres cada vegada més importants i ens pertoca posar ordre tenint en compte la convivència i l'esperit aplequista que ens caracteritza", ha explicat el president de la FECOLL, Ferran Perdrix.
Per això, des de la FECOLL s'han repartit polseres identificatives entre els collistes perquè les puguin distribuir entre els seus convidats. Els visitants que no disposin d'aquest accessori hauran d'entrar a la festa per l'entrada principal on els vigilants podrien fer algun escorcoll si ho consideren oportú. "Esperem no tirar enrere a ningú, però volem un recinte el més segur possible perquè els penyistes i visitants gaudeixin de totes les activitats", ha dit Perdrix.
Enguany l'organització també ha limitat els equips de so a un màxim de 90 decibels en el cas de la música de revetlla o discjòquei i a 95 la música en directe. Tot plegat, per tal de seguir treballant per complir la normativa de soroll. De fet, el recinte penyista compta amb entre 100 i 110 punts de so que permet que la FECOLL elabori un estudi d'impacte acústic. D'aquesta manera, s'analitzarà de forma continuada el nivell d'emissions durant la festa, sobretot a la nit.
Ampli programa d'activitats
L'Aplec del Caragol de Lleida començarà de manera oficial amb el 8è Lo Caragolasso, amb Lluís Sánchez com a convidat. De cara la nit, es durà a terme el sopar de germanor i la primera nit de festa a les colles.
Dissabte al matí, es farà la tradicional Ofrena Floral i la posterior cercavila pel recinte. Després d'una master class de garrotins i vermuts musicals, serà el torn del dinar de germanor i la posada en marxa de la segona petita rua de l'Aplec. Els tardeos musicals també seran protagonistes, així com la 30a Cursa Infantil de caragols, una exhibició dels Castellers de Lleida i una audició de sardanes amb la Cobla 11.
Diumenge l'Aplec del Caragol es despertarà amb una cercavila i espectacles pels infants. Al llarg del matí les colles celebraran vermuts musicals. La Xarangada i Fi de Festa posarà el punt final a la 44a edició a les sis de la tarda a la plaça Central.
El programa d'actes també està obert pels visitants que no formin part de cap colla de manera gratuïta. Així mateix, també se'ls ofereix l'oportunitat de gaudir de la gastronomia lleidatana en dos restaurants i zones de tast. "Tot un conjunt d'activitats perquè quan marxin ho facin amb la sensació d'haver-ho passat molt bé i amb ganes d'entrar amb alguna colla", ha conclòs Perdrix.