Hisenda obre avui a Lleida les oficines per a la declaració de la Renda 2024
L’Agència Tributària inicia l’atenció presencial aquest 2 de juny per confeccionar declaracions, mentre que el termini per a domiciliacions bancàries finalitza el 25 de juny
L’Agència Tributària espanyola comença aquest dilluns, 2 de juny, a rebre els contribuents a les seues oficines de Lleida per a la confecció i presentació de les declaracions de la Renda corresponents a l’exercici 2024. Aquesta fase presencial s’emmarca dins del calendari oficial de la Campanya de la Renda, que va començar el passat 2 d’abril amb la presentació telemàtica i s'allargarà fins al 30 de juny.
Els contribuents que vulguin realitzar la seua declaració presencialment a les oficines d’Hisenda podran fer-ho des d’avui fins al 30 de juny, encara que és fonamental tenir en compte que aquelles declaracions amb resultat a ingressar i domiciliació bancària tenen un termini més curt, que finalitza el 25 de juny. La sol·licitud de cita prèvia, imprescindible per a aquest servei, està disponible des del passat 29 de maig i romandrà oberta fins el 27 de juny.
Paral·lelament, des del 6 de maig, l’Agència Tributària ofereix el servei telefònic 'Le Llamamos', mitjançant el qual els tècnics confeccionen la declaració del contribuent per telèfon. Igual com per a l’atenció presencial, la sol·licitud de cita per a aquest servei estarà disponible fins al 27 de juny.
Previsions econòmiques de la campanya
Segons les estimacions oficials, l’Agència Tributària preveu recaptar 19.093 milions d’euros en aquesta Campanya de Renda 2024, el que suposa un increment del 13,3% respecte a l’exercici anterior. Quant a les devolucions, l’organisme tributari calcula que retornarà els contribuents 14.908 milions d’euros, un 9,6% més que a la campanya precedent.
Aquestes dades reflecteixen tant l’augment de la recaptació fiscal com el volum de devolucions més gran que s’esperen realitzar, en un context econòmic marcat per la recuperació després d’anys complicats per a l’economia espanyola.
Novetats en l’assistència a contribuents
Una de les principals novetats d’aquesta campanya és l’ampliació del pla pilot de videotrucades per a petites localitats. Aquest sistema, que l’any passat estava limitat a majors de 65 anys, s’estendrà ara a tots els contribuents amb domicili fiscal en les poblacions seleccionades, sempre que compleixin amb el perfil general d’assistència personalitzada.
A més, s’han elevat els límits econòmics del perfil d’assistència per a la confecció i presentació de la declaració. El sostre de rendiments del treball augmenta fins als 80.000 euros bruts, mentre que el de capital mobiliari se situa en 20.000 euros. Aquest ajustament respon a l’evolució a l’alça d’aquests rendiments en els últims anys.
El pla especial d’assistència per videotrucada, que va començar el 6 de maig coincidint amb l’inici del pla nacional 'Le Llamamos', arribarà a ciutadans de 90 municipis, amb cobertura addicional a residents d’uns altres 13 municipis, assolint un total de 103 localitats.
Per a la selecció d’aquests municipis, el llistat dels quals estarà disponible a la Seu electrònica de l’Agència, s’ha pres com a referència que siguin poblacions de menys de 3.000 habitants que no disposin d’un centre de l’AEAT, comunitats autònomes o ajuntament que doni servei d’assistència durant la campanya.
Gràcies a la col·laboració i mitjans tècnics proporcionats pels ajuntaments, els ciutadans que reservin cita seran atesos per personal de l’Agència Tributària mitjançant videoassistència. D’aquesta forma, rebran la mateixa atenció personalitzada que qualsevol altre contribuent, però sense necessitat de desplaçar-se fins al punt d’atenció habitual més proper.
Alertes sobre possibles fraus durant la campanya
L’Agència Tributària ha emès una advertència per als contribuents sobre possibles intents de frau durant la Campanya de la Renda 2024. Els ciberdelinqüents podrien intentar suplantar la identitat de l’organisme a través de correus electrònics (phishing) o SMS (smishing) fraudulents.
Davant d’aquesta amenaça, Hisenda ha recordat que mai no sol·licita per correu electrònic o SMS informació confidencial, econòmica o personal, nombres de compte ni números de targeta, ni adjunta annexos amb informació de factures o altres tipus de dades sensibles.
Així mateix, ha subratllat que mai no realitza devolucions a targetes de crèdit o dèbit, ni utilitza sistemes com Bizum per a aquesta finalitat, i que no cobra cap import pels serveis que presta als contribuents.
Si algun contribuent rep un correu electrònic suposadament enviat per l’Agència Tributària, es recomana no descarregar documents o fitxers adjunts al correu i no punxar en els enllaços que prometin devolucions. De la mateixa manera, s’aconsella eliminar qualsevol SMS que aparenti procedir de l’Agència Tributària i contingui enllaços per rebre devolucions d’impostos o sol·liciti informació confidencial.
Quan he de presentar la meua declaració de la Renda?
El calendari de la Campanya de la Renda 2024 estableix diferents terminis segons el mètode de presentació triat. Per a la presentació per internet, el termini va començar el 2 d’abril i finalitzarà el 30 de juny de 2025. Si s’opta per la domiciliació bancària dels pagaments, el termini acaba abans, el 25 de juny. Per als qui prefereixin l’atenció presencial en oficines de l’Agència Tributària, el servei està disponible des del 2 fins el 30 de juny, sempre amb cita prèvia.
Quins documents necessito per fer la declaració?
Per realitzar la declaració de la Renda correctament, és recomanable tenir preparada tota la documentació necessària: DNI o NIE, dades fiscals (que poden sol·licitar-se a l’Agència Tributària), certificats de rendiments del treball emesos per l’ocupador, informació sobre béns immobles, justificants d’inversions, donacions o aportacions a plans de pensions, així com qualsevol altre document que acrediti ingressos, despeses o deduccions aplicables durant l’exercici fiscal.